Eleições em Pernambuco: Raquel Lyra tem 48% e João Campos, 43%, diz Datafolha

Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) (Hesíodo Góes/Secom)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28) com intenções de voto para o governo de Pernambuco traz a governadora Raquel Lyra (PSD) com 48% no primeiro turno. O ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) tem 43%.

Ivan Moraes (PSOL) aparece com 2%. Brancos, nulos e nenhum representam 4%, enquanto 2% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.



Segundo turno



Na simulação de segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos, a governadora alcança 51% das intenções de voto, contra 44% do ex-prefeito. Brancos, nulos e nenhum somam 4%, e 1% não soube responder.

Rejeição

O levantamento também mediu a rejeição. Ivan Moraes lidera o índice, com 59% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de forma alguma. João Campos aparece com 29% de rejeição, enquanto Raquel Lyra registra 25%.

Foram 1.022 entrevistas em 48 municípios do estado, com eleitores de 16 anos ou mais. A pesquisa está registrada no TSE: PE-07888/2026 e BR-04242/2026.