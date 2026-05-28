Eleições em Pernambuco: Marília Arraes e Humberto Costa lideram pesquisa para o Senado

Nos cenários apontados em nova pesquisa Datafolha, os dois candidatos aparecem com maioria das intenções de voto nas eleições 2026

Marília Arraes e Humberto Costa (Reprodução/Redes sociais | Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A nova pesquisa Datafolha, contratada pela TV Tribuna/Band para o Senado Federal em Pernambuco, mostra a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) e o senador Humberto Costa (PT) liderando os dois cenários testados para a disputa de 2026.



No primeiro cenário, Marília Arraes aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Humberto Costa soma 32%. Já no segundo cenário, a pedetista sobe para 40%, e o petista registra 31%, mantendo a liderança da corrida pelas duas vagas ao Senado.



Como a eleição para o Senado permite que cada eleitor vote em dois candidatos, a soma dos percentuais pode ultrapassar 100%.



Cenário 1:



No primeiro cenário estimulado, após Marília e Humberto, aparecem o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), com 22%, e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UB), com 19%. Em seguida, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PL) registra 16%.



Também pontuam Carlos Sant’anna (NOVO), com 6%; o senador Fernando Dueire (PSD), com 4%; e Paulo Rubem Santiago (REDE), com 3%. Brancos, nulos e nenhum somam 41%, enquanto 17% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.



Cenário 2:



No segundo cenário, Marília Arraes lidera com 40%, seguida de Humberto Costa, com 31%. Eduardo da Fonte aparece com 21%, Anderson Ferreira com 17% e Miguel Coelho com 16%.



A diferença em relação ao primeiro cenário é a mudança de Dueire pelo deputado federal Túlio Gadelha, também do PSD, que registra 8% das intenções de voto. Carlos Sant’anna soma 5%, enquanto Paulo Rubem Santiago mantém 3%. Brancos, nulos e nenhum representam 41%, e 18% afirmaram não saber responder.



A pesquisa ouviu 1.022 eleitores em todas as regiões de Pernambuco entre os dias 25 e 27 de maio. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-07888/2026.

