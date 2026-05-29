Datafolha: Em Pernambuco, Lula lidera primeiro turno com 56% e Flávio aparece com 24%

No levantamento, encomendado pela Rede Tribuna, os demais pré-candidatos registram baixa intenção de voto no estado

Há uma semana, Lula estava em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento (Foto: PR e Agência Senado)

Em Pernambuco, as intenções de voto para a Presidência da República mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (29). No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 56% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ocupa a segunda colocação, com 24%. O levantamento foi encomendado pela Rede Tribuna.

Os demais pré-candidatos não pontuam significativamente no estado. Renan Santos (Missão) registra 2% das intenções de voto. Outros candidatos aparecem com 1% cada: Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Ronaldo Caiado (PSD), Samara Martins (Unidade Popular), Joaquim Barbosa (Democracia Cristã), Rui Costa Pimenta (PCO) e Romeu Zema (Novo).

Hertz Dias (PSTU) foi citado pelos entrevistados, mas não atingiu 1%. Brancos, nulos e nenhum representam 9%, enquanto 3% dos eleitores disseram não saber em quem votar.

Devido à margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos com 1% podem variar entre zero e 4%.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente alcança 62% das intenções de voto, contra 30% do senador. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, enquanto 1% não soube responder.

Rejeição

O levantamento também mediu o índice de rejeição dos pré-candidatos. Flávio Bolsonaro lidera a rejeição, com 55% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de forma alguma. Lula aparece em seguida, com 31%.

Romeu Zema registra 13% de rejeição. Rui Costa Pimenta aparece com 12%, enquanto Ronaldo Caiado e Renan Santos têm 11% cada. Cabo Daciolo soma 10%, Joaquim Barbosa registra 9%, e Samara Martins e Augusto Cury aparecem com 8% cada. Hertz Dias tem 6% de rejeição.

Os entrevistados que não souberam ou não quiseram opinar representam 4%. Já os que afirmaram rejeitar todos os candidatos somam 2%, enquanto 1% declarou que votaria em qualquer um deles.

Avaliação do Governo Federal

A pesquisa também avaliou a percepção do eleitorado pernambucano sobre o governo federal. Segundo o Datafolha, 63% aprovam a gestão do presidente Lula, enquanto 34% desaprovam a administração federal. Outros 3% não souberam responder.

Na avaliação detalhada do governo, 46% classificam a gestão como ótima ou boa. O percentual dos que consideram o governo regular é de 25%. Já os que avaliam a administração como ruim ou péssima somam 28%. Não souberam responder representam 1%.

Foram entrevistados 1.022 eleitores em municípios de todas as regiões de Pernambuco, entre os dias 25 e 27 de maio de 2026. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR04242/2026.