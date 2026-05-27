Deputados pernambucanos do PSB defendem o fim da escala 6x1 em sessão da comissão especial

Comissão PEC 6x1 (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Durante sessão realizada nesta terça-feira (27), a comissão especial da Câmara dos Deputados analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Os deputados federais pernambucanos do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Pedro Campos e Maria Arraes, defenderam a aprovação da proposta.



“Fui o primeiro deputado do nosso partido a assinar a PEC pelo fim da escala 6x1, há dois anos. E, durante esse tempo, vimos como essa discussão foi feita por cada parlamentar. Também vimos quem quis fazer todo tipo de manobra para que esse debate não acontecesse, fosse adiado e até transformado em prejuízo para os trabalhadores”, afirmou Pedro Campos.

O deputado também comentou a fala feita na terça (26) pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. “Tem gente que chega agora, aos 45 do segundo tempo, e vem defender a escala 4x3. Tem um ditado popular que diz: ‘esperteza, quando é demais, engole o dono’”, declarou.



Já Maria Arraes convocou os colegas parlamentares a assumirem a responsabilidade para a qual foram eleitos. “Estamos aqui para defender os interesses de quem confiou na gente. Que esta Casa, que não teve dificuldade nenhuma em aprovar a PEC da Blindagem, que nos beneficia, agora se una e dê as mãos para aprovar o fim da escala 6x1”, disse a deputada.

