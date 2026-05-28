Sob a liderança de João Campos, PSB define regras para eleições2026

PSB define regras para eleições de 2026 (Foto: Sérgio Dutti/PSB)

Com foco na organização da disputa eleitoral de 2026, a Executiva Nacional do PSB aprovou, por unanimidade, duas resoluções que definem as diretrizes políticas e eleitorais do partido para o próximo pleito. A reunião ocorreu na última quarta-feira (27), em Brasília, e reuniu lideranças nacionais da legenda, entre elas o presidente nacional do PSB, João Campos, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

As resoluções aprovadas estabelecem os critérios para distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do fundo partidário, além das diretrizes que deverão ser seguidas pelas direções estaduais e distritais na formação de alianças e coligações.

Durante o encontro, João Campos defendeu que o partido amplie sua conexão com as demandas da população e ocupe espaços no debate político nacional. “A gente tem uma necessidade de conexão cada vez maior com o sentimento do povo, da rua. E não só dizer aquilo que as pessoas sabem, mas também dizer aquilo que elas querem, mas não sabem que é possível”, afirmou.

O dirigente também avaliou que o PSB pode liderar discussões relacionadas ao combate a privilégios, à eficiência da gestão pública e à responsabilidade no uso dos recursos públicos. “Enxergo que hoje tem um ambiente polarizado, e tem pouca gente que faz esse debate. O partido tem quadros, tem a capacidade de fazer uma agenda de forma proativa. Então, eu vejo que o pós-eleição vai ser decisivo nessa construção de agenda programática”, declarou.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o cenário eleitoral apresentou mudanças favoráveis ao campo governista, embora considere a disputa ainda equilibrada. “O quadro nacional melhorou. Ainda é um quadro apertado de quem errar menos, mas, com os escândalos ocorridos, teve uma alteração importante”, disse.

Alckmin também defendeu diálogo com eleitores de centro, conservadores e religiosos, além da incorporação ao discurso político da insatisfação popular com desperdícios e privilégios. “Não é trocar Zé por José, mas mudar os métodos da política e avançar mais”, afirmou.

Já o ex-ministro Márcio França, pré-candidato ao Senado, destacou que o cenário eleitoral ainda deve sofrer alterações até a consolidação das chapas. “O histórico mostra que muita coisa ainda muda até a consolidação das candidaturas”, declarou.

O PSB encerrou a janela partidária em abril com a filiação de nove deputados federais, além de nomes como os senadores Rodrigo Pacheco e Soraya Thronicke, e da ex-ministra Simone Tebet.