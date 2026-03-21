Simone Tebet anuncia filiação ao PSB para disputar eleição neste ano

A mudança de partido foi necessária justamente para que ela pudesse ser candidata na chapa do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo do estado.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, durante divulgação dos dados do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º bimestre de 2025. (Valter Campanato/Agência Brasil)

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, confirmou sua filiação ao PSB neste sábado, 21. Tebet será candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo.

Tebet era filiada ao MDB desde 1997. A mudança de partido foi necessária justamente para que ela pudesse ser candidata na chapa do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo do estado. O MDB paulista é aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em publicação no Instagram, Tebet agradeceu ao MDB. Disse que o partido "serviu de moradia segura para os brasileiros democratas perseguidos durante a longa noite do arbítrio", referindo-se ao período de bipartidarismo na ditadura.

"Parto, mas não sem antes abraçar, carinhosamente, os companheiros que ficam. O MDB, casa que me abrigou e me permitiu servir ao Brasil por quase 30 anos, também serviu de moradia segura para os brasileiros democratas perseguidos durante a longa noite do arbítrio. Foram esses brasileiros que fizeram, para todos nós, um novo amanhecer", declarou.

"Brasileiros como os que refundaram o PSB, partido que agora me abraça, me acolhe e me convida a construir, juntos, o país dos nossos melhores sonhos. É a essa tarefa, nesta nova casa, que continuarei a dedicar as minhas melhores energias", completou.

Simone Tebet também terá de mudar seu domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul, Estado onde nasceu e onde fez carreira política, para São Paulo.