Tadeu Alencar deixa cargo de ministro do Empreendedorismo e aponta 'tensões indesejadas' no PSB

Apenas 18 dias após ser nomeado, Tadeu Alencar (PSB) desistiu de ser ministro do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Tadeu Alencar (Divulgação)

Apenas 18 dias após ser nomeado, Tadeu Alencar (PSB) desistiu de ser ministro do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, conforme anunciou em suas redes sociais. Procurador da Fazenda Nacional, ele salientou que o posto é uma "honra para qualquer servidor público de carreira", mas que gerou "tensões indesejadas" no seu partido.

"É indispensável que o governo, desde logo, possa gastar a sua energia para continuar melhorando a vida da população, com inclusão e combate às desigualdades. Desta forma, conquanto se cuide de prerrogativa do Chefe do Poder Executivo, mas também espaço de indicação partidária, não me sinto à vontade para seguir à frente da pasta, sabendo que tal continuidade, por motivos alheios à minha vontade e à minha pessoa, alimenta tais tensões", escreveu.

O ex-ministro enfatizou que não reivindicou, articulou ou angariou apoios para a nomeação. "Com responsabilidade com o governo do qual fazemos parte, busca-se unidade e pacificação."

Antes de ser promovido, ele era secretário-executivo do Ministério. Com a saída de vários titulares, muitos dos números 2 subiram. "Precisamos, rapidamente, superar divergências e começar a trabalhar em favor do Brasil."

Em outro momento do texto, Alencar disse que sai da honrosa condição "de cabeça erguida". "Se o tempo foi curto, não há problema, a vida é breve." Ao final da postagem, o agora ex-ministro agradeceu a nomeação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que serve ao projeto de reconstrução e transformação do Brasil.

"Que o nosso PSB, de Mangabeira (Unger), de (Miguel) Arraes, de Eduardo Campos, de Geraldo Alckmin, de João Campos - que nos lidera em quadra tão desafiadora - de tantos que lutaram pelas franquias democráticas e contra as injustiças, tenha cada vez mais consciência da tarefa que lhe pesa sobre os ombros. Os cargos, esses são passageiros, mas o ideal, permanece e é ele que nos guia, sempre!"