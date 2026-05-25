Governo de PE garante que assina nesta semana contrato para retomada da Transnordestina

Vice-governadora afirmou que o governo estadual atuou politicamente para garantir a permanência do ramal pernambucano no projeto (Foto: Mariana Carvalho/ VG)

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, afirmou nesta segunda-feira (25) que o Governo do Estado deve assinar ainda nesta semana o contrato para a retomada das obras em 73 quilômetros da Transnordestina, no trecho entre os municípios de Custódia e Arcoverde, no Sertão pernambucano. A declaração foi dada durante o 3º Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), no Recife.

Segundo a vice-governadora, o trecho é considerado estratégico para conectar o municípios do interior ao Complexo Industrial Portuário de Suape, reduzindo custos logísticos, ampliando a capacidade de escoamento da produção e atraindo novos investimentos para Pernambuco.

“O segmento é estratégico para conectar o interior pernambucano ao Complexo de Suape, reduzir custos logísticos, ampliar a capacidade de escoamento da produção e atrair novos investimentos para Pernambuco. A assinatura do contrato para o reinício das obras está prevista para esta semana”, declarou.

O trecho integra a ferrovia Transnordestina no percurso entre Salgueiro e Suape, cuja retomada voltou ao centro das discussões há alguns dias. Durante o evento, Priscila afirmou que o governo estadual atuou politicamente para garantir a permanência do ramal pernambucano no projeto. Na semana passada, a governadora Raquel Lyra anunciou o avanço da retomada após reunião com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, em Brasília.

O fórum reuniu representantes do setor produtivo, empresários e integrantes do poder público para discutir os impactos da Transnordestina e de Suape na infraestrutura logística e no desenvolvimento industrial do Estado.