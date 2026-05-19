Assinatura da retomada da Transnordestina em Pernambuco é adiada para ter presença de Lula

Assinatura da retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco é adiada para ter presença de Lula (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

A assinatura do contrato para retomada das obras da Ferrovia Transnordestina, no trecho entre Salgueiro e o Complexo Portuário de Suape, foi reagendada e deverá ocorrer em uma cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi articulada pelo ministro dos Transportes, George Santoro, em conjunto com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), atendendo a um pedido do próprio chefe do Executivo Federal.

Inicialmente prevista para esta terça-feira (19), a assinatura do contrato foi adiada para o anúncio e deve reunir também integrantes da bancada federal pernambucana, que junto ao Governo Federal se mobilizam em defesa da retomada da ferrovia até o Porto de Suape. A nova data da cerimônia ainda não foi confirmada oficialmente.

“O contrato da Transnordestina tá pronto pra ser assinado. Falamos com o presidente Lula, ele quer assinar junto. Não se trata de uma decisão empresarial, de uma pessoa só. Trata-se de a gente poder desenvolver o Nordeste sem deixar ninguém pra trás. E como a obra ficou pelo meio do caminho, tinha que ser ele a retomar”, afirmou a governadora em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

O reagendamento acontece em meio à discussão envolvendo decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que questionou o repasse de recursos federais para o trecho pernambucano da obra por considerar insuficientes alguns estudos técnicos apresentados. Apesar disso, o Ministério dos Transportes sustenta que a medida não impede o avanço do projeto.

Santoro destacou a importância da parceria para viabilizar obras estruturadoras em Pernambuco e acelerar investimentos em infraestrutura viária no Estado. "A agenda da Transnordestina dá um peso importante para o país. Essas obras aqui são todas parte do PAC do presidente Lula. Repassar recursos para a infraestrutura é fundamental, sem isso a gente não consegue avançar e tirar os nós logísticos do país, e a Transnordestina entra nisso. Estamos fazendo uma política pública, colocando recurso público para viabilizar projetos que não poderiam ser feitos só com a iniciativa privada", declarou o ministro.

A nova etapa da ferrovia prevê obras no trecho entre Custódia e Arcoverde, com 73 quilômetros de extensão e investimento estimado em R$ 312 milhões. A expectativa é de que a ligação ferroviária fortaleça o escoamento da produção do interior nordestino e amplie a competitividade logística do Porto de Suape.

