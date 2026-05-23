João Campos amplia articulações e recebe apoios de lideranças de Serrita e Araripina

Nomes como Francisco Tadeu de Sá e Bringel Filho declararam apoio à pré-candidatura de João Campos

João Campos ao lado de lideranças políticas em Serrita (Foto: Edson Holanda)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) intensificou neste sábado (23) as articulações políticas no Sertão do Estado e recebeu manifestações de apoio de lideranças de Serrita e Araripina, em agendas realizadas durante passagem pela região.

Em Serrita, o vice-prefeito Francisco Tadeu de Sá anunciou adesão ao projeto político liderado por João Campos e reuniu integrantes do seu grupo político em torno da pré-candidatura socialista. Também participaram do encontro o presidente da Câmara Municipal, Fábio Belarmino, além do suplente de vereador Eduardo Farias.

Durante a reunião, Tadeu afirmou que o apoio está alinhado ao que classificou como compromisso com a população mais vulnerável. João Campos, por sua vez, destacou a importância de ampliar alianças no interior do Estado e afirmou que pretende construir uma frente política voltada para mudanças administrativas e sociais em Pernambuco.

Já em Araripina, João Campos recebeu o vice-prefeito Bringel Filho (PDT), acompanhado de vereadores, suplentes e dirigentes partidários do município. O encontro ocorreu em Dormentes, onde o ex-prefeito do Recife cumpria agendas ao longo do dia.

Segundo Bringel Filho, a aproximação ocorre em meio às discussões internas conduzidas pelo grupo político ligado ao prefeito de Araripina, Evilásio Mateus (PDT), sobre os rumos da eleição estadual.

Participaram ainda da reunião os vereadores Sansão do Cabelão (PP), Silvano do Morais (PSB) e Evandro Delmondes (PP), além do presidente municipal do PT, Abdoran Rodrigues, e dos suplentes de vereador Edsávio Coelho (PP) e Robério de Tico de Roberto (PP).