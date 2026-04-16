Quase 66 km da BR-116, no Sertão de Pernambuco, serão concedidos à iniciativa privada

A concessão corresponde ao trecho da BR-116 que inicia no entroncamento com a rodovia BR-232/316, em Salgueiro, e a divisa entre os estados de Pernambuco e Bahia.

Trecho da BR-116 em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco (Foto: Reprodução / Google Street View)

Quase 66 quilômetros da BR-116, no trecho que corresponde ao entroncamento com as BRs-232/316 e a divisa entre os estados de Pernambuco e da Bahia, no Sertão pernambucano, serão concedidos, na modalidade de leilão, à iniciativa privada por 30 anos.

Esse trecho está dentro da proposta de desestatização do sistema rodoviário Rota dos Sertões, que liga a cidade de Salgueiro, ponto estratégico de conexão com a BR-232, ao Contorno de Feira de Santana (BA). O leilão da concessão está marcado para o dia 28 de maio.

Já com relação a assinatura do contrato de desestatização, ela está prevista para acontecer até setembro deste ano.

Ao todo, serão 502 quilômetros de rodovias federais, distribuídos entre trechos da BR-116 na Bahia e em Pernambuco e da BR-324 na Bahia, sendo repassadas à iniciativa privada.

Com a concessão, que tem previsão de R$ 4,3 bilhões em investimentos, serão instalados cinco pontos de pedágios ao longo da Rota dos Sertões, sendo um em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o edital de concessão, a Tarifa Básica de Pedágio máxima que pode ser cobrada é de R$ 0,09536/100km em pista simples e R$0,1239/100km em pista dupla.

Além disso, a concessão prevê outras intervenções como: duplicação de mais de 108 quilômetros de rodovias; implantação de vias marginais, faixas adicionais e acostamentos; construção de passarelas para pedestres, dispositivos de retorno e contornos viários; e adequação de traçado, acessos, paradas de ônibus e obras de segurança viária.

A proposta de concessão já passou por audiências públicas presenciais, realizadas no período de 29 de novembro de 2024 a 12 de janeiro de 2025, nas cidades de Feira de Santana/BA e Salgueiro/PE. O projeto também foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e recebeu parecer jurídico favorável da Procuradoria Federal.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o critério de julgamento da melhor proposta econômica levará em consideração o menor valor da tarifa de pedágio, junto com a uma melhor curva de aporte.

Ainda conforme a ANTT, a Rota dos Sertões irá conectar regiões produtivas, centros urbanos e pólos logísticos essenciais para o escoamento de cargas e o deslocamento de passageiros no interior nordestino.

