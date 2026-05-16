Em Carpina, João Campos cobra obras de água e promete duplicar a PE-90

Em agenda na Mata Norte, pré-candidato criticou o ritmo do atual governo e usou legado de Eduardo Campos para propor melhorias na infraestrutura regional

Pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) visitou Carpina, na Mata Norte (Foto: Edson Holanda)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), cumpriu agenda neste sábado (16) em Carpina, na Zona da Mata Norte do estado. Durante o roteiro, que incluiu caminhada no centro e na feira livre da cidade, o ex-prefeito do Recife realizou uma rodada de escuta com a população e elencou como prioridades, caso vença a corrida eleitoral, a melhoria do abastecimento de água regional e a duplicação da rodovia PE-90.

Em sua passagem pela região, João criticou a atual gestão estadual, cobrando celeridade em obras hídricas. “Desde 2022, foi dado início ao projeto para realização dessa adutora. Desde 2024, há recursos disponíveis para isso, mas a obra não começou, porque esperaram vender a Compesa para começar. O governo que aí está não tem compromisso com a velocidade e a entrega das coisas”, disse.

Apesar do termo "vender a Compesa" usado pelo pré-candidato, o que está em andamento no estado é a concessão parcial dos serviços da companhia. As concessionárias atuarão na distribuição de água e na coleta e tratamento de esgoto, enquanto a Compesa continuará sendo responsável pela produção e tratamento de água.

João também citou avanços conquistados quando seu pai, Eduardo Campos (1965-2014), governou Pernambuco, a exemplo da duplicação do trecho Recife-Carpina da BR-408. Com base nisso, o socialista prometeu a duplicação da PE-90 e propôs um processo de verificação de viabilidade da obra logo nos três primeiros meses de governo.

“Eu sendo governador, vamos duplicar a PE-90, indo até Surubim e depois até Toritama, para a gente garantir a ligação da Mata Norte com o Agreste Setentrional e o Polo de Confecções. Para essa região, a duplicação da PE-90 é tão importante quanto a da BR-232 foi lá atrás”, declarou.

João Campos ainda deu entrevista a uma rádio local e esteve na fábrica da Mauricéa em Nazaré da Mata, empreendimento que se instalou na região em 1997, durante a gestão do então governador Miguel Arraes.

As agendas foram acompanhadas pelo pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), pela pré-candidata a senadora Marília Arraes (PDT), pelos deputados Pedro Campos (PSB), Lucas Ramos (PSB) e Sileno Guedes (PSB), pelos ex-prefeitos Manuel Botafogo (Carpina), Joaquim Lapa (Carpina), Carlinhos do Moinho (Lagoa de Itaenga e Carpina), Graça do Moinho (Lagoa de Itaenga) e Nino (Nazaré da Mata) e outras lideranças locais.

