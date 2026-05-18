João Campos cobra protagonismo de Pernambuco em meio ao impasse da Transnordestina

João Campos criticou a postura do governo estadual diante dos questionamentos do TCU e subiu o tom contra Raquel Lyra

Na temática da segurança pública, João Campos afirmou que facções criminosas avançaram em Pernambuco e defendeu uma atuação mais dura do Estad (Foto: Edson Holanda/ PCR)

Pré-candidato ao Governo de Pernambuco, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) afirmou que falta protagonismo político do estado na defesa da Transnordestina e criticou a condução do debate em torno do trecho pernambucano da ferrovia. Em entrevista à CBN Recife, nesta segunda-feira (18), o socialista disse que o governo estadual não tem liderado a mobilização política necessária para garantir a continuidade da obra em Pernambuco.

Segundo João Campos, após a retirada do trecho pernambucano da concessão ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula (PT) assegurou a execução pública da ferrovia. O pré-candidato, no entanto, criticou a falta de reação do Governo de Pernambuco após questionamentos do Tribunal de Contas da União sobre a viabilidade do trecho na última semana.

“É fundamental uma mobilização para viabilizar a Transnordestina. Não é razoável ver o que está sendo feito em relação a esse ataque do eixo de Pernambuco e você não ter uma grande mobilização estadual em relação a isso”, afirmou o pré-candidato. “Se meu pai fosse governador era impossível deixar acontecer o que está acontecendo”, garantiu o filho do ex-governador Eduardo Campos.

Durante a entrevista, João Campos também comentou a relação com o presidente Lula e minimizou a possibilidade de o petista subir em mais de um palanque em Pernambuco durante a campanha de 2026. “A minha relação com Lula é a melhor possível. Eu tenho candidato a presidente da República, esse candidato se chama Lula. Tenho certeza que a nossa relação é um ativo importante”, disse.

Questionado se se incomodaria caso o presidente participasse também de agendas da governadora Raquel Lyra, João respondeu que a decisão está “construída partidariamente” e reforçou que acredita numa campanha conjunta com o petista. “Uma coisa é todo mundo votar nele, outra coisa é para quem ele vai pedir voto e para quem ele vai apoiar”.

Educação e segurança pública

O prefeito do Recife também fez criticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), falando de saúde, educação, segurança pública e atração de investimentos. João afirmou que o governo estadual tem baixo volume de entregas e comparou os números da administração estadual aos da Prefeitura do Recife.

“Quantas UPAs foram construídas no Estado nos últimos três anos e meio? Nenhuma. Quantos hospitais foram iniciados e entregues? Nenhum. Quantas creches foram construídas? Só três”, criticou. O socialista destacou ações da sua gestão no Recife, como a inauguração de 107 creches, a abertura do Hospital da Criança e investimentos em obras de encosta e drenagem. Segundo ele, a capital pernambucana foi a cidade que mais investiu entre as capitais do Nordeste.

Na segurança pública, João Campos afirmou que facções criminosas avançaram em Pernambuco e defendeu uma atuação mais dura do Estado. “Comando Vermelho entrou em Pernambuco e tem que sair daqui. Aqui vai ter polícia que manda”, declarou.

Ao falar sobre desenvolvimento econômico, o prefeito também criticou o aumento do ICMS promovido pelo governo estadual e afirmou que Pernambuco perdeu competitividade na disputa por novos empreendimentos industriais. “A gente precisa voltar a ter mais entrega, mais urgência e mais capacidade de atrair investimentos”.

O socialista declarou ainda que “falta protagonismo de liderança” à gestão estadual e disse que Pernambuco perdeu espaço para outros estados nordestinos na atração de investimentos estruturadores. Como exemplo, citou o anúncio de um data center bilionário no Ceará e a instalação da montadora chinesa BYD na Bahia.