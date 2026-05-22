Marília defende "novo momento político" em Pernambuco e prega fim de antigas brigas

A pré-candidata minimizou divergências passadas com o PT e defendeu voto casado nela e em Humberto, para o Senado, na chapa de João Campos

Marília Arraes (PDT) (Rafael Vieira/DP Foto)

A pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) afirmou, durante entrevista à Rádio Grande Rio FM, em Petrolina, que Pernambuco vive um “novo momento político” e defendeu que antigos conflitos políticos sejam deixados para trás em nome de um projeto alinhado ao presidente Lula (PT) e ao pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB). Em agenda no Sertão do São Francisco, a pedetista disse que o cenário atual exige união, diálogo e construção coletiva.

“Hoje nós vivemos um outro momento do Brasil, um outro momento de Pernambuco, que a gente tem que olhar para frente. Então, vamos deixar o passado de lado e enxergar o novo momento”, declarou.

Marília afirmou ainda que o grupo político do qual faz parte está unido em torno da defesa da democracia e da governabilidade do país. “Estamos todos unidos em um único projeto, que implica a consolidação da democracia, a harmonia entre as instituições e entre os poderes”, disse.

Durante a entrevista, a pré-candidata também reforçou apoio ao presidente Lula (PT) e ao prefeito João Campos (PSB), apontado como o nome do grupo político para disputar o Governo de Pernambuco em 2026. “Estamos aqui compondo a chapa que é o time do presidente Lula, junto com João Campos, candidato ao Governo, e Humberto Costa para o Senado”, afirmou.

Marília ainda destacou que sua relação com o também pré-candidato ao Senado na chapa da Frente Popular, Humberto Costa (PT), “está ótima”.

“Existiam algumas divergências quando eu era do PT, mas divergências em torno de estratégia eleitoral. Não tem por que ter essa disputa (para o pleito para o Senado Federal). São duas vagas. Quem por acaso esteja comigo pode estar com Humberto; quem está com Humberto pode estar comigo. Eu não vejo por que a gente chegar e colocar essa polêmica. Não vai ter que escolher entre um e outro. Pode escolher ficar com os dois porque é o time de Lula aqui em Pernambuco”, reforçou.

Questionada sobre pesquisas eleitorais que a colocam entre os nomes mais lembrados para o Senado, Marília disse receber os números “com humildade e responsabilidade”, ressaltando que a disputa ainda está em fase inicial. “Ainda faltam meses para a eleição e o mais importante agora é conquistar a esperança das pessoas”, declarou.

Pleito de 2022

Marília também falou que, na eleição estadual de 2022, quando disputou o Governo de Pernambuco, a reta final da campanha foi marcada por acontecimentos que alteraram o cenário político. Sem entrar em detalhes, ela citou que “fatos mudaram o rumo da eleição na reta final”, em referência ao falecimento do marido da governadora Raquel Lyra, ocorrido na manhã do primeiro turno das eleições daquele ano.

“O ano de 2022 foi uma eleição atípica. Aconteceram fatos que mudaram o rumo da eleição na reta final. Mas eleição se decide no voto e agora precisamos olhar para frente”, declarou.