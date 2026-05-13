"Pernambuco pode voltar a ser o grande estado do Nordeste", afirma João Campos

Ex-prefeito e pré-candidato ao governo estadual, João reafirmou que irá seguir o legado do pai e garantiu que está pronto para "fazer o que o pai não conseguiu"

João Campos entrega o Parque Governador Eduardo Campos (Marina Torres/DP fotos)

O ex-prefeito do Recife e pré-candidato a governador, João Campos (PSB), declarou que “Pernambuco pode voltar a ser o grande estado do Nordeste” e que sente que “as coisas no estado ficaram na prateleira”. As afirmações foram feitas em entrevista à Rádio Hits, nesta quarta-feira (13).

O pré-candidato afirmou que está pronto para fazer mais para o estado e que tem certeza de que está pronto para “ser um grande Governador de Pernambuco”. Ele ainda reafirmou que fará o que seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, fez e que irá além e fará aquilo que Eduardo não conseguiu fazer.

“Para fazer coisa nova, diferente, moderna, coisa que ninguém fez e que nenhum estado do Brasil vai conseguir fazer, a gente vai fazer aqui. Então, eu estou aqui porque eu acho que eu posso fazer mais”, disse.

João Campos afirmou, também, que em sua campanha irá debater o estado, garantindo que não irá atacar, agredir ou desqualificar ninguém. “Eu vou debater o estado, vou mostrar como as coisas estão e o que é que pode ser feito para melhorar. E eu vou mostrar que eu estou animado, pronto e preparado”, declarou.

Para ele, Pernambuco precisa voltar a ser o grande estado do Nordeste, com novas indústrias, novos investimentos e ampliação da rede de saúde e educação, e comparou com a gestão de seu pai. “Eu estava com 16 anos de idade, na China, andando com meu pai e vendo ele trazer esses investimentos para cá. Por isso que eu tenho esse senso de urgência”, declarou.

Em sua avaliação, o ex-prefeito afirmou que Pernambuco precisa voltar a ter grandes conquistas, como novas escolas técnicas, hospitais e UPAs. “Não dá para você fazer o básico, uma manutenção e achar que é isso.A gente tem que criar um novo ciclo de desenvolvimento”, afirmou João, que disse ter lamentado quando viu que a capital gerou mais empregos do que o estado. “Eu lamentei enquanto alguém que quer ver esses empregos chegando para outras cidades”, completou.

Sem citar nomes, João Campos criticou o governo estadual por ter feito três novas creches em 3 anos e meio e comentou que “se quiser esperar 40 anos para ficar tudo pronto, fica. Agora, se quiser fazer em 2 ou 3 anos, é preciso mudar a forma de fazer”.

“A gente tem que ter senso de urgência. Então, um governante, não é que ele tem que fazer tudo acelerado, mas ele precisa ter pressa. [...] É fazer bem feito, mas fazer rápido. O meu sentimento é que as coisas em Pernambuco ficaram na prateleira”, afirmou.

A construção de creches foi uma das principais promessas de campanha da governadora Raquel Lyra (PSD) em 2022. Em entrevista ao Diario, na última segunda (11), a governadora, ao ser questionada o que faria diferente, afirmou que “não entregou as creches todas que gostaria”. “O tempo me ensinou que, talvez se eu tivesse feito convênios (com os municípios) desde o primeiro momento, eu podia ter entregue mais creches”, disse.

Frente ampla

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Na entrevista, João Campos também falou sobre a frente ampla que vem construindo na pré-campanha. Em sua visão, a aliança precisa ser formada por grupos diversos, com pessoas “mais à esquerda, de centro e até de centro-direita”.

“Todo mundo sabe qual é a minha posição, sabe em quem eu voto, sabe o que é que eu acredito, mas as pessoas sabem que contam comigo para formar alianças amplas. Por isso que a gente hoje tem um time amplo e mais importante, que tem identidade com o povo”, afirmou.

