Real Time: Humberto Costa lidera em quatro dos cinco cenários nas intenções de voto para Senado

Disputa por duas cadeiras para o Senado nas Eleições Gerais de 2026 se delineia com nova pesquisa da Real Time Big Data, com Humberto Costa e Marília Arraes liderando.

Marília Arraes e Humberto Costa (Melissa Fernandes/Arquivo DP | Rafael Vieira/DP Foto)

A corrida por duas vagas no Senado Federal por Pernambuco apresenta cenários variados, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (11). Em quatro dos cinco cenários Humberto Costa (PT) sai na frente, perdendo apenas para Marília Arraes (Solidariedade) em uma das projeções.

Em um primeiro cenário proposto, Humberto Costa se projeta à frente com 23%, seguido por Silvio Costa Filho (Republicanos), com 21%. Em terceiro, vem o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira (PL), com 19%, e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) foi escolhido por 13% dos votantes. 12% votam nulo ou branco, assim como os que não sabem ou não responderam.

Em um segundo cenário de intenções de voto, Humberto Costa aparece na frente com 24%, seguido de Silvio Costa Filho com 21%, Anderson Ferreira com 19% e Fernando Dueire (MDB) com 9%. Nulos e brancos ficam com 13%, sendo superados pelos que não sabem e não responderam, com 14%.

No terceiro cenário, Humberto e Silvio aparecem novamente com, respectivamente, 24% e 21% das intenções. Seguidos de Gilson Machado (PL) com 17% e Eduardo da Fonte com 14%. Os nulos e brancos ficam em 12%, igual aos que não sabem ou não responderam.

Em um quarto cenário, Humberto Costa e Miguel Coelho (União Brasil) empatam com 24%, seguidos por Anderson Ferreira com 21% e Eduardo da Fonte com 9%. Os nulos e brancos também ficam com 12% e os que não sabem ou não responderam não 10%.

Num quinto cenário, Marília Arraes aparece com 27%, superando Humberto, com 21%, que empata com Anderson Ferreira, também com 21%. Eduardo da Fonte fica com 13%, seguido dos nulos e brancos com 10% e 8% dos que não sabem ou não responderam.

Método

A Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores de Pernambuco, entre os dias 9 e 10 de fevereiro, com entrevistas presenciais. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo PE-09944/2026.