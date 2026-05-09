João Campos realiza caminhada e visita fábrica durante agenda em Surubim, no Agreste

Pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos participa de caminhada em Surubim, debate falta de água e reforça agendas políticas no Agreste Setentrional

Visita de João Campos a Surubim reúne apoiadores e lideranças políticas (Foto: Edson Holanda)

O pré-candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) cumpriu agenda neste sábado (9) em Surubim, no Agreste Setentrional. A programação começou com uma caminhada pela feira da cidade, onde conversou com comerciantes, moradores e toyoteiros, acompanhado do pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) e do senador Humberto Costa (PT).

Durante entrevista a uma rádio local, João destacou a importância de Surubim para a região e afirmou que pretende construir soluções junto à população para demandas históricas do Agreste. Entre os temas citados, ele mencionou a falta de água, a duplicação da PE-90 e a regularização dos toyoteiros.

Ao comentar a situação hídrica da região, João criticou a condução dos investimentos em abastecimento e defendeu ações permanentes para melhorar os recursos hídricos no estado. "Um erro muito grave foi ter vendido a Compesa, colocado o recurso todo na conta do estado e não ter deixado isso amarrado para investimentos específicos", ressaltou.

Ainda em Surubim, o socialista visitou a fábrica da Pan Cristal, onde defendeu o fortalecimento da indústria pernambucana e criticou a atual gestão estadual pela falta de execução de obras e projetos anunciados.

“Não é só fazer compromisso. É saber executar”, afirmou o pré-candidato, ao comparar ações realizadas durante sua gestão na Prefeitura do Recife com promessas do governo estadual. "O que a gente tem visto em Pernambuco são placas, tapumes e anúncios, e as coisas não acontecem", completou.

As agendas também contaram com a presença do deputado estadual Rodrigo Farias, do ex-deputado Danilo Cabral e de lideranças políticas da região. João Campos ainda realizou atendimentos políticos voltados ao fortalecimento da Frente Popular no Agreste Setentrional.