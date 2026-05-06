Em movimento estratégico, João Campos confirma aliança a nomes do PL em Pernambuco

Campos posa ao lado de Jandelson e Mary Gouveia (Foto: Divulgação)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) segue a estender seu arco de alianças estratégicas. Nesta quarta-feira (6), o pessebista confirmou o apoio da prefeita de Escada, Mary Gouveia (PL), única gestora municipal da sigla o estado.

O ex-prefeito Jandelson Gouveia (PL) também participou do encontro, realizado no Recife. “Mary e Jandelson têm uma história construída dentro de seu partido há muitos anos e uma parceria consistente com a Frente Popular. A gente respeita muito essa trajetória, e a população reconhece esse trabalho", afirmou o ex-prefeito do Recife numa aproximação a representantes do Partido Liberal.

Na Mata Sul, João Campos já contava com o apoio do grupo político que lidera o maior colégio eleitoral da região, Vitória de Santo Antão, além de prefeitos de municípios vizinhos. Com a adesão de Mary e Jandelson Gouveia, o pré-candidato passa a incluir também o segundo maior eleitorado da região em sua base.

"Fico muito feliz de receber esse apoio na caminhada que a gente tem pela frente. Tenho certeza de que a gente vai poder conversar muito com as pessoas de Escada e região para falar de parceria, de construção e de futuro”, declarou João Campos.