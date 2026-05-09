João Campos cumpre agenda em Surubim e reforça articulações políticas no Agreste neste sábado (09)

Pré-candidato ao Governo de Pernambuco percorreu a feira da cidade ao lado de aliados e dá sequência à agenda regional

Pré-candidato ao governo João Campos durante agenda em Surubim (Foto: Edson Holanda / Divulgação)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos, cumpre agenda política neste sábado (9) no município de Surubim, no Agreste pernambucano. Ao lado do pré-candidato a vice-governador Carlos Costa e do senador Humberto Costa, o socialista percorre a tradicional feira da cidade, conversando com comerciantes, feirantes e toyoteiros, além de receber manifestações de apoio da população.

A caminhada também reúne lideranças políticas da região e aliados do PSB, entre eles o deputado estadual Rodrigo Farias, o ex-deputado Danilo Cabral, a ex-prefeita Ana Célia Farias e o ex-vereador Biu Farias.

Ainda pela manhã, João Campos concede entrevista à Rádio Surubim FM. À noite, o pré-candidato segue para Limoeiro, onde participa do evento de pré-candidatura de Fagner Russo à Assembleia Legislativa de Pernambuco.

A agenda deste sábado ocorre um dia após João Campos intensificar sua presença política no Agreste. Na sexta-feira (8), o socialista esteve em Santa Cruz do Capibaribe, onde anunciou uma articulação para viabilizar a construção de um centro de convenções no município, iniciativa voltada ao fortalecimento do Polo de Confecções da região.

A agenda da sexta incluiu ainda visitas ao Calçadão Miguel Arraes de Alencar e ao Moda Center Santa Cruz, onde o socialista conversou com comerciantes e recebeu apoio de populares. A visita foi acompanhada por Humberto Costa, Carlos Costa e lideranças políticas da região.