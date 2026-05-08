João Campos revela articulação para construir centro de convenções em Santa Cruz do Capibaribe

Medida visa fortalecer o Polo de Confecções do Agreste nos próximos anos

Durante agenda no município, João afirmou que o equipamento deverá ser financiado com recursos federais e emendas parlamentares (Foto: Edson Holanda)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) anunciou, nesta sexta-feira (8), uma articulação para viabilizar a construção de um centro de convenções em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste. A proposta foi apresentada como uma tentativa de fortalecer o Polo de Confecções da região diante dos desafios econômicos e tributários projetados para os próximos anos.

Durante agenda no município, João afirmou que o equipamento deverá ser financiado com recursos federais e emendas parlamentares. Segundo ele, a iniciativa vem sendo discutida com o deputado federal Felipe Carreras, o deputado estadual Diogo Moraes e ministérios do governo federal.

“Tenho o compromisso, de forma imediata, e sei que é um sonho dessa região, da construção de um centro de convenções que possa canalizar, além do ambiente produtivo e do ambiente do comércio, uma nova fase”, declarou o socialista em entrevista a uma rádio local.

A sinalização ocorre em meio às discussões sobre os impactos da Reforma Tributária sobre os arranjos produtivos locais. Ao defender investimentos públicos para preservar a competitividade do Polo de Confecções, João buscou associar sua agenda econômica à defesa do setor produtivo do Agreste, historicamente sensível a mudanças na política fiscal.

O pré-candidato também defendeu medidas de desburocratização e afirmou que o Estado precisa criar um ambiente de cooperação com pequenos empreendedores. “É preciso ter um comitê permanente com todas as secretarias envolvidas para discutir questões que, muitas vezes, atrapalham o pequeno empreendedor”, afirmou.

A agenda em Santa Cruz do Capibaribe também teve forte simbolismo político. João visitou o Calçadão Miguel Arraes de Alencar, obra iniciada no período em que Eduardo Campos governava o estado, além do Moda Center Santa Cruz, onde conversou com comerciantes e recebeu manifestações de apoio.

A passagem pelo Agreste foi acompanhada pelo senador Humberto Costa, pelo pré-candidato a vice-governador Carlos Costa e por lideranças políticas da região.