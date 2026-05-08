Raquel oficializa volta do PP à base governista e manda recado à oposição

Com o apoio da Federação União Progressista, Raquel Lyra passa a contar com uma das maiores estruturas partidárias do estado e deve ter o maior tempo de televisão na campanha estadual

Ato político de aliança entre PP e Raquel Lyra (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), usou o discurso no ato que oficializou a reaproximação com o Progressistas (PP), nesta sexta-feira (8), para defender a união política em torno de sua gestão e mandar recados indiretos à oposição.

O evento, realizado na sede estadual do partido, marcou a retomada da aliança com o deputado federal Eduardo da Fonte, após o rompimento político ocorrido em março. Raquel chamou o encontro de “dia de celebração” e reforçou que sua eleição, em 2022, representou uma mudança no modelo político do estado.

Ao lado de lideranças do PP, da federação União Progressista e de prefeitos aliados, a governadora pregou unidade e disse que adversários “não compreenderam” o atual cenário político de Pernambuco.

“Quem apostar em dissenso, quem apostar em briga, quem apostar que quanto pior, melhor, não está compreendendo aquilo que está acontecendo em Pernambuco neste momento”, declarou.

A reaproximação fortalece politicamente Raquel Lyra para a disputa pela reeleição em 2026. Com o apoio dos partidos da Federação União Progressista, a governadora amplia sua base política, passa a contar com uma das maiores estruturas partidárias do estado e deve ter o maior tempo de televisão na campanha estadual.

Sem citar nomes diretamente, Raquel também criticou gestões anteriores ao afirmar que encontrou um estado “abandonado”, com baixo investimento público e ausência do governo em áreas vulneráveis. “Nós não viemos aqui de passagem. A gente veio aqui para transformar Pernambuco”, assegurou.

Ao falar de articulação política para as eleições de 2026, Raquel defendeu que o debate eleitoral não pode se sobrepor às necessidades da população.

“Setenta por cento do povo de Pernambuco hoje não está interessado em eleição. A preocupação dele é saber qual trabalho vai ter, qual comida vai colocar para os filhos, se a casa dele vai cair ou não”, afirmou.

Durante a fala, a governadora relembrou tragédias provocadas pelas chuvas no Grande Recife e utilizou o tema para defender ações de contenção de encostas e habitação. Em um dos momentos do discurso, citou a morte de uma mãe e seus dois filhos em áreas de risco.

“Não me digam que é um desastre ou um acidente que ainda morrem pessoas em razão das chuvas e de desmoronamentos de morros que já deveriam estar protegidos para nossa gente”.

Raquel aproveitou o ato para destacar ações de sua gestão nas áreas de habitação, saúde, assistência social e geração de emprego. Segundo ela, Pernambuco voltou a liderar indicadores nacionais.

O evento começou com uma oração e reuniu deputados estaduais, federais, prefeitos e dirigentes partidários.

