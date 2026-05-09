Parque Dois Irmãos vai receber obras de requalificação

A ordem de serviço, assinada neste sábado (9) prevê criação de áreas abertas ao público, jardim sensorial, academia ao ar livre e modernização do zoológico

Parque Dois Irmãos terá novos equipamentos voltados ao lazer, convivência e educação ambiental (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

Com investimento de R$ 17,9 milhões, o Parque Estadual Dois Irmãos, no Recife, terá as obras de requalificação iniciadas após a assinatura da ordem de serviço realizada pela governadora Raquel Lyra neste sábado (9). O projeto prevê novos espaços de lazer, melhorias estruturais, ações de educação ambiental e a implantação do inédito Museu da Água em um dos principais espaços verdes do Recife.

De acordo com Raquel, a iniciativa busca ampliar o uso do parque pela população. “Quando cuidamos de um espaço como esse, cuidamos do presente e do futuro. Agora é o tempo de garantir transformação na vida do nosso povo”, afirmou Raquel.

As obras serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras e divididas em três etapas simultâneas. O projeto inclui a criação de um parque linear integrado ao zoológico, além de novos equipamentos como bilheteria, quiosques, sanitários, parque infantil, academia ao ar livre, circuito de arvorismo e pista para corrida e ciclismo.

Outro destaque será a reforma do Chalé do Prata, onde será implantado o Museu da Água, voltado à valorização da memória do Açude do Prata, primeiro manancial de abastecimento humano do Recife. A intervenção também prevê ações de inclusão e educação ambiental, como a criação de um jardim sensorial.

A secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Nathaly Mendonça, afirmou que a proposta pretende aproximar ainda mais a população do parque. Já a gerente-geral do equipamento, Sávia Florêncio, destacou que o espaço será transformado em um “grande parque urbano de educação ambiental”.

Durante a agenda, Raquel Lyra e Priscila Krause também visitaram áreas do parque, conversaram com empreendedoras participantes de uma feira no local e receberam capacetes decorados pela artista Bruna Emery.