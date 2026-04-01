"Quando a gente faz um compromisso, a gente entrega", disse João Campos sobre entrega de creches

Prefeito do Recife e pré-candidato ao governo estadual, João ainda disse não haver preocupação com uma chapa mais à esquerda de Raquel e disse ainda estar aberto ao diálogo com a federação União Progressista

João Campos na inauguração da creche Arthur Araújo Lula da Silva. (Rafael Vieira/foto DP)

“Quando a gente faz um compromisso, a gente entrega”, disse o prefeito do Recife e pré-candidato ao governo estadual, João Campos, durante a entrega da creche Arthur Araújo Lula da Silva, na Zona Sul do Recife, nesta quarta-feira (1). A declaração surgiu como desdobramento de sua resposta sobre a filiação do deputado federal Túlio Gadelha ao PSD, partido da governadora e principal adversária de João na disputa estadual, Raquel Lyra.

Apesar de não citar diretamente a governadora, a referência de João foi a uma das principais promessas de campanha de Raquel: a construção de 250 creches. A primeira unidade foi inaugurada pela governadora no final de 2025 e, ao longo de 2026, a gestora entregou três creches - em Igarassu, Caruaru e Itamaracá.

O prefeito ainda afirmou que não se preocupa em relação ao presidente Lula com a chegada de Túlio à chapa de Raquel e reforçou que o dever é “garantir o palanque do presidente Lula com clareza”. O movimento da governadora de trazer o deputado para a base tem sido interpretado como estratégico para deixar a chapa mais à esquerda.

“O nosso dever de casa é cuidar do nosso time, fortalecer o nosso palanque e garantir, com clareza, o palanque do presidente Lula. A gente afirma e reafirma isso com nitidez política e com a certeza do que é mais importante: representar os anseios das pessoas, do povo”, acrescentou.

João também afirmou que "está aberto ao diálogo" e que ainda há possibilidade de aliança com a federação União Progressista, comandada no estado pelo deputado federal Eduardo da Fonte.

Segundo o pré-candidato ao governo, ainda “há muita oportunidade de conversar com vários partidos”. “Tenho certeza de que vamos chegar com uma frente muito robusta. E, mais importante do que a própria frente política, é a capacidade de representar o desejo de construção de um Pernambuco mais forte”, acrescentou.

Filiação de Rodrigo Pacheco ao PSB

Presidente nacional do PSB, João participa em Brasília, ainda nesta quarta, da filiação ao partido do ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que deve disputar o governo de Minas Gerais.

“A filiação de Pacheco é importante pelo tamanho que ele representa. É alguém com grande capacidade de construir, somar e fazer pontes”, disse João. O prefeito do Recife também afirmou que, após a janela partidária, a sigla tende a “duplicar” de tamanho no país.