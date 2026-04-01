"Quando a gente faz um compromisso, a gente entrega", disse João Campos sobre entrega de creches
Prefeito do Recife e pré-candidato ao governo estadual, João ainda disse não haver preocupação com uma chapa mais à esquerda de Raquel e disse ainda estar aberto ao diálogo com a federação União Progressista
Publicado: 01/04/2026 às 17:32
João Campos na inauguração da creche Arthur Araújo Lula da Silva. (Rafael Vieira/foto DP)
“Quando a gente faz um compromisso, a gente entrega”, disse o prefeito do Recife e pré-candidato ao governo estadual, João Campos, durante a entrega da creche Arthur Araújo Lula da Silva, na Zona Sul do Recife, nesta quarta-feira (1). A declaração surgiu como desdobramento de sua resposta sobre a filiação do deputado federal Túlio Gadelha ao PSD, partido da governadora e principal adversária de João na disputa estadual, Raquel Lyra.
Apesar de não citar diretamente a governadora, a referência de João foi a uma das principais promessas de campanha de Raquel: a construção de 250 creches. A primeira unidade foi inaugurada pela governadora no final de 2025 e, ao longo de 2026, a gestora entregou três creches - em Igarassu, Caruaru e Itamaracá.
O prefeito ainda afirmou que não se preocupa em relação ao presidente Lula com a chegada de Túlio à chapa de Raquel e reforçou que o dever é “garantir o palanque do presidente Lula com clareza”. O movimento da governadora de trazer o deputado para a base tem sido interpretado como estratégico para deixar a chapa mais à esquerda.
“O nosso dever de casa é cuidar do nosso time, fortalecer o nosso palanque e garantir, com clareza, o palanque do presidente Lula. A gente afirma e reafirma isso com nitidez política e com a certeza do que é mais importante: representar os anseios das pessoas, do povo”, acrescentou.
João também afirmou que "está aberto ao diálogo" e que ainda há possibilidade de aliança com a federação União Progressista, comandada no estado pelo deputado federal Eduardo da Fonte.
Segundo o pré-candidato ao governo, ainda “há muita oportunidade de conversar com vários partidos”. “Tenho certeza de que vamos chegar com uma frente muito robusta. E, mais importante do que a própria frente política, é a capacidade de representar o desejo de construção de um Pernambuco mais forte”, acrescentou.
- "Não precisamos ser ungidos por um candidato a governador", diz Anderson Ferreira
- Túlio Gadelha se filia ao PSD e consolida aliança com Raquel Lyra para o Senado
- Silvio Costa Filho deixa Ministério de Portos e Aeroportos; Tomé Barros é novo ministro
- "Quem ganha é o Brasil": João Campos festeja manutenção de Alckmin como vice de Lula
- "Eu não ando em cima do muro", diz João Campos sobre apoio a Lula
Filiação de Rodrigo Pacheco ao PSB
Presidente nacional do PSB, João participa em Brasília, ainda nesta quarta, da filiação ao partido do ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que deve disputar o governo de Minas Gerais.
“A filiação de Pacheco é importante pelo tamanho que ele representa. É alguém com grande capacidade de construir, somar e fazer pontes”, disse João. O prefeito do Recife também afirmou que, após a janela partidária, a sigla tende a “duplicar” de tamanho no país.