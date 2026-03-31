"Não precisamos ser ungidos por um candidato a governador", diz Anderson Ferreira

Em entrevista, ao se referir à direita, o presidente estadual do PL falou que para estar na chapa de Raquel "cabe a ela avaliar a importância desse time no seu projeto"

Presidente estadual do PL, Anderson Ferreira (Foto: Comunicação PL/Divulgação)

“Não precisamos ser ungidos por um candidato a governador", disse Anderson Ferreira, presidente do Partido Liberal (PL) no estado. Em entrevista nesta terça-feira (31), ele falou sobre a composição de chapas e o “conflito de valores” nas negociações entre grupos políticos ligados aos pré-candidatos ao governo do estado, João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD). Segundo ele, para estar na chapa da governadora ela precisaria reconhecer o “a importância desse time (a direita) no seu projeto”.

O ex-deputado disse não ter problemas em dialogar com Raquel. “Sempre converso e nunca tive dificuldade, vocês sabem da nossa relação. Eu sempre procurei ajudar Pernambuco, independentemente do resultado; era algo que a gente construiu lá atrás, juntos”, declarou em entrevista à Rádio Folha.

No âmbito nacional Anderson afirmou que o projeto político do Partido Liberal tem como foco a vitória de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência: “Eu sempre digo que o país hoje está passando por um conflito de valores; o palanque do Flávio vem dar uma demonstração, uma posição clara desse campo que a gente quer militar, que é o campo da direita”.

Quando questionado sobre a saída de figuras políticas do PL, inclusive de Gilson Machado – agora no Podemos – Anderson declarou que “Gilson é página virada, esse é um problema do Podemos e não nosso” e que “as pessoas é que têm que responder por que saíram, não sou eu, são elas, porque às vezes são projetos pessoais; o nosso projeto é político-partidário, a gente está aqui para fortalecer o nome de Flávio Bolsonaro”.

Sobre novas filiações ao partido, o político prometeu “uma grande surpresa” para a quarta-feira, 1º de abril.