"Quem ganha é o Brasil": João Campos festeja manutenção de Alckmin como vice de Lula
Pré-candidato ao governo do estado, prefeito João Campos (PSB) falou sobre anúncio feito por Lula, nesta terça (31), durante evento na capital pernambucana
Publicado: 31/03/2026 às 16:38
Pré-candidato ao governo de Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), enalteceu, nesta terça (31), o anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que Geraldo Alckmin (PSB) será novamente candidato a vice-presidente na chapa dele.
Em evento na capital pernambucana, o presidente nacional do PSB, João Campos, afirmou que a manutenção da chapa para a eleição presidencial é “natural” e sempre “teve a confiança” de que essa seria a escolha.
O prefeito afirmou que o partido fez uma “reivindicação formal” a Lula para manter Geraldo Alckmin.
“A liturgia foi cumprida. Reafirmei que era importante a continuidade. Pelo que ele fez e pelo que ele pode fazer para o país”, disse.
Para Campos, quem “ganha é o Brasil”. Ele destacou que a decisão foi “acertada” e fortalece e confirma a aliança entre os dois partidos, “dentro de um mesmo conjunto e proposto nacional e no estado”
“Aliança não eleitoral, é de verdade. Com o propósito de fazer o Brasil dar certo”, acrescentou.