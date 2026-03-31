Túlio Gadelha se filia ao PSD e consolida aliança com Raquel Lyra para o Senado

Com aval do Planalto, parlamentar entra na chapa majoritária para criar segundo palanque para Lula em Pernambuco e afastar bolsonarismo da base do governo estadual

Túlio Gadelha irá se filiar ao PSD nesta quarta-feira (1º); ele também irá anunciar sua pré-candidatura ao Senado (Foto: Divulgação)

O deputado federal Túlio Gadelha irá se filiar ao PSD e anunciar sua pré-candidatura ao Senado pela chapa da governadora e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra, nesta quarta-feira (1º). O parlamentar foi reeleito em 2022 pela federação Rede-Sustentabilidade.

O movimento foi confirmado após conversas entre o grupo político do parlamentar e a governadora nas últimas semanas. O ato de filiação reunirá representantes de movimentos sociais, sindicatos e lideranças no bairro de Jardim Monte Verde, na Zona Oeste do Recife.

“A construção política, liderada pela governadora, também foi avalizada pelo Palácio do Planalto, que enxerga ganhos eleitorais com a presença de uma candidatura progressista na chapa majoritária. Nesse cenário, a composição tende a afastar candidaturas bolsonaristas do palanque de Raquel Lyra”, diz Túlio, em nota à imprensa.

No texto, o parlamentar ainda afirma que aceitou o convite da governadora “para ampliar sua contribuição ao estado e dialogar com os pernambucanos que desejam ver caminhar juntos os projetos de Raquel Lyra e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva”.

Gadelha integra a base de apoio ao governo federal na Câmara e chega à chapa de Raquel com o objetivo de contribuir para a construção de um segundo palanque para o presidente em Pernambuco. Com a consolidação da chapa, sua presença amplia esse campo político no estado e tensiona a tentativa da Frente Popular de concentrar a vinculação com a imagem do presidente na disputa eleitoral.

