Raquel Lyra inaugura primeira creche do Governo do Estado em Igarassu com investimento de R$ 5,7 milhões

O Governo de Pernambuco começa a rodar o "crechômetro". A governadora tem a meta de inaugurar mais 249 creches por todo Pernambuco durante o ano de 2026

Inauguração do Centro de Educação Infantil Tia Nicinha, em Igarassu (Foto: Sandy James/ DP Foto)

Para marcar o encerramento do seu terceiro ano à frente do estado, a governadora Raquel Lyra fez, ontem, a entrega da primeira creche da sua gestão, na cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. A chefe do Executivo estadual abriu as portas do Centro de Educação Infantil (CEI), Tia Nicinha, unidade que marca o início de uma política, segundo ela, voltada à ampliação da oferta de vagas em creches e à atenção integral à primeira infância.

"Pernambuco tinha a pior cobertura de creches do Nordeste. Isso não é justo com as nossas crianças nem com as mães que precisam trabalhar. Essa política não nasceu de um discurso, nasceu da necessidade do nosso povo", afirmou a governadora - que tinha a oferta de vagas em creches como uma bandeira desde a sua campanha eleitoral.

Durante o discurso, Raquel destacou que a iniciativa faz parte do compromisso de construir 250 creches em todo o estado, garantindo que cada município pernambucano tenha pelo menos uma unidade inaugurada pelo governo estadual.

A nova creche tem capacidade para atender até 350 crianças, distribuídas em 10 salas de aula, que vão do berçário à pré-escola. A unidade funcionará em regime de meio período e tempo integral, oferecendo cinco refeições diárias e acompanhamento pedagógico, psicológico e social.

Raquel ressaltou ainda que o Estado vai assumir, pela primeira vez, o custeio do primeiro ano de funcionamento das unidades, assegurando que os municípios não tenham dificuldades financeiras até a chegada dos recursos federais. "O governo não pode lavar as mãos. Educação infantil é um direito básico", completou.

Com a inauguração no município de Igarassu, o Governo de Pernambuco começa a rodar, segundo disse ela na última segunda-feira (29) ao Diario, o "crechômetro". A inauguração também contou com a presença de Tamiles Carolina dos Santos, moradora da comunidade há 11 anos e mãe de dois filhos. Um deles, Guilherme, de dois anos e quatro meses, deverá ser matriculado na nova unidade. Para ela, a creche representa uma mudança na vida das famílias da região. "Aqui antes era só um terreno baldio. Hoje é um mundo para as crianças. Vai melhorar muito a vida das mães que querem trabalhar e não tinham onde deixar seus filhos", contou.

A prefeita de Igarassu, Elcione Ramos (PSDB), afirmou que a entrega representa um marco para o município, historicamente carente de investimentos estaduais na educação infantil, segundo a gestora do mucípio. "Essa comunidade precisava muito de uma creche. As mulheres pediam por isso há anos. Hoje estamos entregando uma unidade de tempo integral, em parceria com o Governo do Estado, e já temos outra em construção", declarou.

Elcione destacou ainda que a creche simboliza dignidade e acolhimento para as famílias, além de integrar um conjunto maior de ações, como a construção da maternidade do município e a implantação de cozinhas comunitárias.

A vice-governadora Priscila Krause (PSD) ressaltou a importância da política de creches, especialmente para as mulheres. "Creche é uma política emancipadora. Ela permite que a mulher trabalhe, estude ou até descanse, sabendo que seus filhos estão bem cuidados", pontuou durante seu discurso.

Priscila lembrou que esta é a primeira creche construída pelo Governo de Pernambuco, algo inédito na história do estado. "Antes, nenhum governador assumiu essa responsabilidade. Hoje, esse problema é do governo, do nosso time inteiro", afirmou a vice-governadora, destacando o impacto da educação na primeira infância para toda a trajetória escolar e social das crianças.

De acordo com Gilson Monteiro, gestor da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, uma das pastas à frente do projeto de entrega dos Centros de Educação Infantil, a política de creches está diretamente ligada ao compromisso com a alfabetização na idade certa. "É na primeira infância que se constrói a base para uma vida escolar de sucesso", afirmou.

O secretário de Projetos Estratégicos, Rogério Ribeiro, ainda destacou que a creche integra um dos maiores programas de infraestrutura social já executados pelo Estado. Em entrevista, o gestor destacou que o projeto envolve mais de R$ 1,3 bilhão em investimentos, com cerca de 200 creches já licitadas, e mais de 100 em obras e dezenas em fase final de contratação. "Criamos uma estrutura inédita de engenharia dentro do governo para dar conta desse volume de projetos. Essa é a primeira de muitas entregas", contou.