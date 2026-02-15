Mirella Almeida detalha desafios da organização do carnaval em Olinda

Gestora comentou a decisão de postergar ornamentação da festa, motivada por questões técnica e previsão de fortes chuvas

Mirella Almeida, prefeita de Olinda, em entrevista do DP (MARINA TORRES/DP FOTO)

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, conversou com o Diario de Pernambuco neste domingo (15) de carnaval sobre a decoração na cidade para a festa, que recebeu críticas por atrasos.

Segundo a gestora, a decisão de postergar a ornamentação foi motivada por previsões meteorológicas que indicavam fortes chuvas, o que poderia comprometer a estrutura e gerar prejuízos à organização da festa. A avaliação técnica apontava risco de danos caso a decoração fosse instalada antecipadamente, segundo Mirella.

“Geralmente quem não está dentro da organização acha que os prazos estão muito estourados, e na verdade não estão. A gente tinha uma avaliação meteorológica avisando que tínhamos fortes chuvas a caminho, e de fato aconteceu”, afirmou.

DECORAÇÃO ARTESANAL

Mirella Almeida destacou que a ornamentação carnavalesca da cidade é composta majoritariamente por fitinhas produzidas de forma artesanal, o que exige tempo e planejamento.

“É um trabalho muito manual, inclusive feito por pessoas de uma região que fica a 8 horas daqui de Olinda. As pessoas fazem tudo manualmente.”

Segundo Mirella, a instalação antecipada poderia resultar em danos causados pelas chuvas e dificultar a reposição do material.

“Imagina a gente vir, colocar tudo isso e, por conta de uma chuva muito mais forte, acabar tendo um problema de reposição. Talvez não desse tempo. Então a gente preferiu esperar mais um pouquinho, passar esse aviso que a gente teve dos órgãos que cuidam da questão do clima, para que a gente pudesse, de fato, pôr em prática”, disse.

ENTENDA O CASO

A poucos dias do início oficial do carnaval de 2026, Olinda começou a receber a decoração tradicional que marca o período momesco. Estruturas aéreas e fitas coloridas passaram a ocupar pontos como a Praça do Carmo, a Avenida Liberdade e ruas do Sítio Histórico a partir da segunda-feira (9).

A instalação foi divulgada pela própria prefeitura nas redes sociais, em resposta ao grande volume de críticas sobre o cronograma da preparação da cidade.

Uma semana antes do início da festa, locais tradicionais do circuito carnavalesco, como a Avenida da Liberdade, a Praça do Carmo, a Rua 15 de Novembro e o entorno da sede da prefeitura, ainda não estavam decorados.

Foliões brincam o carnaval de Olinda no domingo (15/2/26) (crédito: MARINA TORRES/DP FOTO)

“INÚMEROS DESAFIOS”

Mirella comentou ao DP sobre os desafios que vão além da decoração, especialmente por se tratar de um evento realizado em uma área considerada patrimônio da humanidade.

Segundo a gestora, uma das principais preocupações é garantir a segurança e o bem-estar dos foliões, além de planejar os impactos da festa para a cidade após o período carnavalesco.

“São inúmeros desafios porque, sobretudo, a gente tem que pensar na segurança e no bem-estar do folião e da foliã, e também pensar que a gente faz o carnaval em um local específico, que é patrimônio da humanidade. Então, a gente também tem que pensar no pós-carnaval”, afirmou.

A prefeita destacou ainda que a gestão municipal tem buscado deixar um legado para a cidade, com foco em ações sustentáveis e parcerias institucionais. “Temos trabalhado numa pegada muito forte de carnaval sustentável, fazendo um trabalho com os catadores.”

SEGURANÇA

Na área de segurança, Mirella Almeida ressaltou o reforço do monitoramento e a atuação integrada das forças públicas.

“Vem o apoio da Polícia Militar, dos Bombeiros, da nossa própria Guarda Municipal. A gente está contando com mais de 150 câmeras de segurança em todo o perímetro do Centro Histórico”, disse.

A prefeitura também firmou parcerias com a iniciativa privada para oferecer mais estrutura ao público, incluindo pontos de hidratação e chuveirões instalados no Sítio Histórico.

CARNAVAL O ANO TODO

De acordo com a prefeita, a organização do carnaval de Olinda ocorre durante todo o ano, já que o ciclo festivo da cidade se estende por meses.

“Começa em 7 de setembro, com as prévias, e vai até o aniversário da cidade, em 12 de março. Então, a gente tem um tempo de quase sete meses de festividades. Essa organização acaba acontecendo durante o ano inteiro”, destacou.

A gestora municipal destacou que mantém diálogo contínuo com representantes do frevo, do samba e do maracatu para garantir espaço às diversas manifestações culturais.