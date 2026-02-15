Conheça a história do Homem-Aranha que é atração em Olinda há 16 anos

Performance nas alturas e descida de 20 metros chamam a atenção do público durante o carnaval

Homem Aranha faz sua performance no desfile do Enquanto Isso na Sala de Justiça, em Olinda (MARINA TORRES/DP FOTO)

Um dos momentos mais aguardados do desfile do Enquanto isso na Sala da Justiça, no carnaval de Olinda, é a performance do Homem-Aranha nas alturas da tradicional caixa d’água da cidade. A apresentação, realizada há 16 anos, é um dos principais destaques do cortejo, atraindo olhares de foliões que acompanham cada movimento do herói durante a descida.

Homem-Aranha faz performance famosa no Alto da Sé de Olinda no Carnaval (crédito: MARINA TORRES/DP FOTO)

A ação exige preparação e treinamento. Segundo o responsável pela performance, o bombeiro Jall de Oliveira, 50 anos, a execução envolve uma rotina de atividades ao longo de todo o ano, com exercícios e práticas ligadas a esportes de aventura, além do acompanhamento de uma equipe especializada.

De acordo com ele, o risco faz parte do espetáculo e funciona como elemento para garantir a segurança durante a apresentação. A descida, feita a cerca de 20 metros de altura, é realizada com equipamentos adequados e planejamento técnico.

“A gente tem uma preparação o ano todo, com treinamentos e com a equipe, não só aqui, mas também fora. Trabalhamos com esportes de aventura e essa brincadeira aqui, que é uma brincadeira séria, nos leva a ter um pouco de medo, porque é ele que faz com que a gente se precavenha e não dê um passo maior que a perna”, afirma.

A apresentação mistura trabalho e entretenimento, especialmente pela expectativa do público, formado principalmente por crianças e famílias que aguardam a encenação todos os anos. A proposta é sempre trazer novidades para manter o espetáculo atrativo.

Para a edição deste ano, a performance inclui um personagem que tenta sabotar a estrutura da caixa d’água, enquanto o Homem-Aranha entra em ação para impedir o ataque utilizando seus poderes.

Ideia surgiu da observação do desfile

A proposta de realizar a descida surgiu da própria vivência do artista no bloco. Frequentador do Sala da Justiça, ele conta que, ao observar a estrutura da caixa d’água durante os desfiles, imaginou que o espaço seria ideal para uma apresentação inspirada no herói.

A ideia foi apresentada à Compesa, responsável pela estrutura, que realizou estudos técnicos e avaliação de riscos antes de autorizar a atividade.

Criado em 1995, o Bloco Sala da Justiça reúne foliões fantasiados de super-heróis e personagens da cultura pop pelas ladeiras do Sítio Histórico de Olinda.