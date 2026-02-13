Carnaval 2026: fortes chuvas mobilizam monitoramento e ações de segurança no Recife

Recife entrou em estágio de atenção após registrar 52,2 mm de chuva. Estruturas e áreas da folia foram vistoriadas

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

As fortes chuvas registradas nesta sexta-feira (13) em Recife mobilizaram equipes de monitoramento, vistorias em estruturas do carnaval e ações para reduzir impactos na rotina da cidade. Nas últimas horas, foram registrados 52,2 mm de precipitação, o que levou o município a entrar em estágio de atenção.



Equipes do Centro de Operações do Recife acompanharam a situação meteorológica e coordenaram medidas para minimizar transtornos à população, como pontos de alagamento e congestionamentos causados pelo volume de chuva. A tendência, segundo o órgão, é de redução das precipitações nas próximas horas.



Além do monitoramento, foram realizadas vistorias nas estruturas montadas para a programação carnavalesca, especialmente no Marco Zero e na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife. As inspeções avaliaram as condições dos equipamentos e confirmaram que os espaços estão preservados e aptos para receber o público.



Segundo dados do pluviômetro instalado na sede da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o acumulado de chuva foi registrado em um intervalo de três horas.



O prefeito João Campos informou que as áreas destinadas à programação carnavalesca passaram por inspeção e estão preparadas para receber o público. “Fizemos a vistoria da área do Carnaval do Bairro do Recife e elas estão aptas a receber bem os foliões que vão brincar conosco.”



A programação oficial do carnaval segue mantida. A orientação é que a população acompanhe as atualizações sobre as condições do tempo e possíveis ocorrências pelos canais oficiais do município.

