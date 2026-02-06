Lideranças de base e oposição na Alepe comentam pesquisa do Datafolha

Líderes do governo e da oposição na Alepe celebraram resultados. Na pesquisa, Raquel Lyra (PSD) aparece na frente no cenário espontâneo e João Campos (PSB) lidera no estimulado

Lideranças das bases do governo do estado e da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) comentaram sobre a pesquisa do Datafolha divulgada na madrugada de ontem. Segundo o levantamento, Raquel Lyra (PSD) aparece na frente no cenário espontâneo e João Campos (PSB) lidera no cenário estimulado (quando são apresentados os nomes dos candidatos).

Na espontânea, Raquel ficou na frente de João, com respectivamente 24% e 18% das intenções de voto. Já na estimulada, o atual prefeito tomou a frente com 47% das intenções em relação aos 35% da governadora.

“Estamos bem felizes de estar vendo o que as pessoas estão começando a perceber: as entregas que estão sendo feitas, essas que estão de verdade impactando na vida das pessoas. É algo para comemorar, algo que deixa a gente muito mais motivada. Sabemos que estamos no caminho certo, que vamos continuar aqui com a nossa missão”, afirmou a líder do governo, deputada Socorro Pimentel (UB)

Socorro também comentou sobre as últimas tensões na Alepe envolvendo Raquel: “A gente vê o que é que essa casa (Alepe) vem fazendo com a governadora. Mas a população está separando muito bem esses factoides, essas notícias tendenciosas, do que realmente vem fazendo a diferença na vida delas”. “Quando a gente vê isso acontecer, ganhamos força para continuar nessa luta”, avaliou.

O líder da oposição na Alepe, deputado Cayo Albino (PSB), também demonstrou empolgação em relação às pesquisas. “Confirmam a cada dia o que estamos presenciando, João segue liderando as pesquisas e será o próximo governador de Pernambuco. Estou muito animado, principalmente quando andamos pelas ruas e comprovamos o sentimento dos pernambucanos. Quando chegar a hora, João vai percorrer esse estado, levando esperança e as propostas para um estado mais justo, próspero e igualitário”, disse.

O Datafolha ouviu 1.022 pessoas entre os dias 2 e 5 de fevereiro. A margem de erro é de 3% e o grau de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número 09595/2026.