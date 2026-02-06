João Campos tem 47% para o Governo de Pernambuco e Raquel Lyra tem 35%, diz 1ª pesquisa Datafolha de 2026

Pesquisa foi divulgada na madrugada desta sexta (6). Em outubro de 2025, o prefeito do Recife tinha 52% no cenário estimulado, enquanto a governadora tinha 30% do eleitorado

João e Raquel dividem o estado em amarelo e azul (Rafael Vieira/DP Foto e Hesíodo Góes/PSDB)

A primeira pesquisa Datafolha de 2026, divulgada na madrugada desta sexta-feira (6), mostra o prefeito do Recife, João Campos (PSB), liderando a corrida eleitoral ao Governo de Pernambuco com 47% das intenções de votos.

A governadora Raquel Lyra (PSD), que tentará novo mandato, aparece com 35%.

O vereador Eduardo Moura (Novo) soma 5% e Ivan Moraes (Psol) tem 1%. Votos em branco e nulos são 10% e 2% não souberam responder.

A pesquisa Datafolha foi feita sob encomenda da CBN Recife e CBN Caruaru.

Pesquisa anterior

Em outubro de 2025, o prefeito do Recife tinha 52% no cenário estimulado, enquanto a governadora tinha 30% do eleitorado.

A governadora somava 30%. Eduardo Moura tinha 4%, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (ex-PL) registrou 3%, e Ivan Moraes (PSOL), 1%.

O levantamento também foi a pedido das emissoras de rádio.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes de candidatos, Raquel Lyra foi citada por 24% dos entrevistados, enquanto 18% disseram que votariam em João Campos.

Votos brancos ou nulos foram e 39% não responderam.

Veja também: Pesquisa Datafolha indica redução da distância entre João Campos e Raquel Lyra para o Governo de Pernambuco

O Datafolha ouviu 1.022 pessoas entre os dias 2 e 5 de fevereiro. A margem de erro é de 3% e o grau de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número 09595/2026

