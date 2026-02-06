Datafolha aponta Marília Arraes e Humberto Costa na liderança em Pernambuco para o Senado

O levantamento ouviu 1.022 eleitores entre os dias 2 e 5 de fevereiro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%

Marília Arraes e Humberto Costa (Melissa Fernandes/Arquivo DP | Rafael Vieira/DP Foto)

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (6) pela CBN Recife e Caruaru e pelo Blog do Elielson aponta que Marília Arraes (Solidariedade) e Humberto Costa (PT) largam na frente na corrida pelas duas vagas ao Senado em Pernambuco.

A pouco menos de um ano das eleições, Marília aparece com 36% das intenções de voto, enquanto Humberto soma 24%. O levantamento ouviu 1.022 eleitores entre os dias 2 e 5 de fevereiro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Na sequência do primeiro cenário testado, Miguel Coelho (União Brasil) e Eduardo da Fonte (PP) surgem empatados, ambos com 18%. Armando Monteiro (Podemos) registra 12%, seguido por Gilson Machado e Anderson Ferreira, com 11% cada. Silvio Costa Filho (Republicanos) aparece com 10%. Já Jô Cavalcanti (PSOL) e Fernando Dueire (MDB) fecham a lista, com 3% e 2%, respectivamente.

Quando questionados sobre o voto para a primeira vaga ao Senado, 18% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto 6% ainda não souberam responder. Para a segunda vaga, o índice de votos brancos ou nulos sobe para 25%, e os indecisos chegam a 8%.

Segundo cenário

No segundo recorte da pesquisa, que exclui Gilson Machado e Silvio Costa Filho, Marília Arraes amplia sua vantagem e alcança 40%. Logo atrás, há um empate técnico entre Humberto Costa (25%), Miguel Coelho (22%) e Eduardo da Fonte (20%). Armando Monteiro aparece com 14%, e Anderson Ferreira marca 13%. Jô Cavalcanti e Fernando Dueire seguem nas últimas posições, com 4% e 3%.

Nesse cenário, 19% disseram que votariam em branco ou nulo para a primeira vaga, enquanto 6% permanecem indecisos. Para a segunda vaga, os votos brancos ou nulos somam 26%, e 9% ainda não definiram escolha.

Terceiro cenário

O terceiro cenário simulado inclui Gilson Machado e Silvio Costa Filho, mas retira Miguel Coelho e Anderson Ferreira da disputa. Marília Arraes lidera novamente, com 41%, seguida por Humberto Costa, que registra 26%. Eduardo da Fonte aparece com 22%, Armando Monteiro com 16%, e Gilson Machado e Silvio Costa Filho empatam com 13% cada. Jô Cavalcanti (4%) e Fernando Dueire (3%) completam o quadro.

Entre os entrevistados, 19% declararam intenção de votar em branco ou nulo para a primeira vaga, e 6% não souberam responder. Para a segunda vaga, o percentual de votos brancos ou nulos chega a 27%, com 9% de indecisos.

Quarto cenário

No último cenário apresentado pelo Datafolha, Armando Monteiro, Gilson Machado e Fernando Dueire não são considerados. Mesmo assim, Marília Arraes mantém a liderança, com 39%. Humberto Costa aparece com 26%, seguido por Miguel Coelho (22%) e Eduardo da Fonte (21%). Anderson Ferreira soma 16%, enquanto Silvio Costa Filho registra 12%. Jô Cavalcanti aparece com 4%.

Nesse recorte, 20% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou nulo para a primeira vaga ao Senado, e 6% ainda estão indecisos. Em relação à segunda vaga, 27% indicaram voto branco ou nulo, e 8% não souberam responder.