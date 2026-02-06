Pesquisa Datafolha indica redução da distância entre João Campos e Raquel Lyra para o Governo de Pernambuco

Em comparação com levantamento anterior, no cenário estimulado, João Campos caiu 5 pontos percentuais e Raquel Lyra cresceu 5

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Hesíodo Góes/Secom)

A primeira pesquisa Datafolha de 2026 para o Governo de Pernambuco, divulgada nesta sexta-feira (6), indicou uma redução da distância entre o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a governadora Raquel Lyra (PSD).

O levantamento, publicado pela CBN Recife e Caruaru e pelo Blog do Elielson, mostra João Campos com 47% dos votos totais, no cenário estimulado, e Raquel Lyra com 35%. No anterior, realizado em outubro, o prefeito aparecia com 52% e a governadora com 30%.

A nova pesquisa Datafolha ouviu 1.022 pessoas entre os dias 2 e 4 de fevereiro. A margem de erro é de 3% e o grau de confiança é de 95%.

No cenário espontâneo, quando os entrevistados falam os candidatos nos quais pretendem votar, João Campos tem 18%, e Raquel Lyra, 24%. Na pesquisa anterior, no mesmo cenário, ambos apareciam com 23%.