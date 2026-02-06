Datafolha mostra Lula com ampla vantagem contra Flávio e Tarcísio em Pernambuco

Presidente Lula venceria as eleições presidenciais de 2026 em Pernambuco, segundo Datafolha

Pesquisa Datafolha projeta disputa eleitoral entre Flávio Bolsonaro, Lula e Tarcísio de Freitas em Pernambuco nas eleições de 2026 (Fotos: Carlos Moura/Agência Senado, Ricardo Stuckert / PR e JOAO VALERIO / GOVERNO DE SP)

Em Pernambuco, o presidente Lula (PT) venceria as eleições presidenciais de 2026 em cenários de disputa com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O dado é da pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta sexta-feira (6), encomendada pela CBN Recife e CBN Caruaru.

Primeiro turno

Contra o governador Tarcísio, Lula aparece com 55% das intenções de voto, enquanto o Republicano tem 14%.

Outros candidatos aparecem neste cenário: Ratinho Junior, do PSD (5%), Renan Santos, do MISSÃO (3%), e Romeu Zema, do NOVO: (2%). Votos em branco/nulo/nenhum foram 18%, e 3% não souberam responder.

Contra Flávio Bolsonaro, senador pelo Partido Liberal (PL), Lula venceria, com 54%. O filho do ex-presidente aparece com 25%. Outros candidatos aparecem empatados tecnicamente: Ratinho Júnior (PSD), Renan Santos (MISSÃO) e Romeu Zema (NOVO) estão com 3%, 2% e 2%, respectivamente.

Entre os entrevistados, 12% declararam votos brancos/nulos/nenhum, e 2% não souberam responder.

Segundo turno

No segundo turno, em projeção contra o governador Tarcísio de Freitas, o presidente Lula tem 58%, das intenções de voto no estado de Pernambuco, enquanto o paulista aparece com 29% Os eleitores que optaram pela opção brancos/nulo/nenhum é 11%, e os que não souberam responder representam 2% do quadro.

Lula venceria o segundo turno contra Flávio Bolsonaro, com 59%, contra os 31% de votos para o senador. Votos brancos/nulos representam 9%, e 2% são os que não souberam responder.

Pesquisa

Foram ouvidas 1.022 pessoas pelo Instituto Datafolha entre os dias 2 e 4 de fevereiro. A pesquisa apresenta margem de erro de 3% e grau de confiança de 95%.