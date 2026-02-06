Pesquisa Datafolha mostra Raquel Lyra com 24% e João Campos com 18% no cenário espontâneo

Quando o levantamento passa ao cenário estimulado, com a apresentação dos possíveis pré-candidatos, João Campos lidera com 47% das intenções de voto

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Hesíodo Góes/Secom)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aparece à frente na pesquisa Datafolha quando o eleitor é convidado a citar espontaneamente seu nome preferido para o governo do estado. Nesse tipo de levantamento, em que não há apresentação prévia de candidatos, Raquel é mencionada por 24% dos entrevistados, abrindo uma vantagem de seis pontos em relação ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), que soma 18%.

Quando o levantamento passa ao cenário estimulado, com a apresentação dos possíveis pré-candidatos, João Campos lidera com 47% das intenções de voto. Raquel Lyra aparece em segundo lugar, com 35%. Apesar da diferença de 12 pontos percentuais, o resultado aponta para uma redução da distância entre os dois principais nomes da corrida estadual, indicando um quadro mais competitivo do que o observado anteriormente.

Em outubro de 2025, o prefeito do Recife tinha 52% no cenário estimulado, enquanto a governadora tinha 30% do eleitorado.

O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 5 de fevereiro, com 1.022 eleitores pernambucanos. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.