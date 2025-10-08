Aprovação de Lula cresce e vai a 48%, diz pesquisa Genial/Quaest

A aprovação do governo Lula subiu para 48%, segundo pesquisa Genial/Quaest. ( (Foto: Thiago Gomes / AFP))

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu para 48%, o maior nível desde janeiro de 2025, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (8).

O relatório diz que a desaprovação, por outro lado, caiu de 51% para 49%. De acordo com dados do instituto, em setembro, a aprovação de Lula era de 46%.

Ainda conforme a Genial/Quaest, para 49%, o presidente do Brasil saiu mais forte após o encontro com Donald Trump na Organização das Nações Unidas (ONU).

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, com base em 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

*Com informações do Estadão Conteúdo.