Aprovação de Lula cresce e vai a 48%, diz pesquisa Genial/Quaest
A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (8)
Publicado: 08/10/2025 às 07:23
A aprovação do governo Lula subiu para 48%, segundo pesquisa Genial/Quaest. ( (Foto: Thiago Gomes / AFP))
A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu para 48%, o maior nível desde janeiro de 2025, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (8).
O relatório diz que a desaprovação, por outro lado, caiu de 51% para 49%. De acordo com dados do instituto, em setembro, a aprovação de Lula era de 46%.
Ainda conforme a Genial/Quaest, para 49%, o presidente do Brasil saiu mais forte após o encontro com Donald Trump na Organização das Nações Unidas (ONU).
- Conselho de Ética da Câmara analisa processo que acusa deputada de ferir Coronel Meira com caneta
- TRE-PE reforça importância da biometria e alerta que mais de 1 milhão de eleitores ainda não têm cadastro
- Deputados pernambucanos são esperados em caminhada pela anistia em Brasília
- "Não complica o Brasil, nos ajuda", diz Eduardo Bolsonaro sobre escolha de Rubio para negociações com o país
- "Eu penso que agora as coisas vão transcorrer como devem ser", diz Haddad sobre Brasil e EUA
- Lula diz que Israel viola leis ao interceptar flotilha com brasileiros
A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, com base em 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
*Com informações do Estadão Conteúdo.