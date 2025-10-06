Saiba como foi a conversa de Lula com Trump

Lula pediu a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras

Diplomatas brasileiros avaliam que o mais provável é que Lula e Trump conversem pessoalmente durante visita à Malásia no final de outubro (Crédito: ANGELA WEISS / AFP e BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras durante conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (6).

A informação foi confirmada, em nota, pelo Palácio do Planalto, que disse ainda que “em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU”. Durante a ligação, os dois presidentes reiteraram a impressão positiva do encontro.

“O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras”, diz o comunicado.

Segundo o Palácio do Planalto, Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. “Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos”, afirmou.

Lula e Trump trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação.

