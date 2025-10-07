Deputados pernambucanos são esperados em caminhada pela anistia em Brasília

Ato convocado pelo pastor Silas Malafaia é resposta às manifestações da esquerda contra a PEC da Blindagem, mas não espera ampla mobilização e tem sido pouco divulgado

Bolsonaristas também defenderam a anisita na avenida Boa Viagem, no Recife, no dia 7 de setembro (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

Deputados federais e estaduais de Pernambuco devem participar da caminhada pela anistia dos condenados pelo 8 de janeiro e demais envolvidos na trama golpista que acontece em frente à Catedral de Brasília, no Distrito Federal (DF), na tarde desta terça-feira (7). O ato, convocado pelo pastor Silas Malafaia, é uma resposta às manifestações contra a PEC da Blindagem no último dia 21, mas não espera a mesma adesão.

Dois dos quatro representantes pernambucanos na bancada do PL em Brasília, os deputados federais Coronel Meira e André Ferreira confirmaram presença no ato. Eles estarão ao lado de pelo menos dois dos estaduais: Abimael Filho (PL) e Coronel Alberto Feitosa (PL).

A mobilização desta terça se assemelha a uma caminhada com a mesma pauta realizada em maio, também restrita a Brasília, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, recém saído do hospital. À época, bolsonaristas de todo o país foram convocados ao Distrito Federal, e atos realizados em outros municípios chegaram a ser cancelados para “não tirar o foco” do ato principal.

Desta vez, a manifestação é considerada “modesta” pelos próprios organizadores, justificando a escolha por uma terça-feira ao invés do costumeiro domingo. À Folha de S. Paulo, Malafaia afirmou que houve pouco tempo hábil para convocar um ato de grande porte para superar os números reunidos pela esquerda em 21 de setembro.

"Manifestação você tem que ter 50, 70, 80, 100 mil pessoas. Já uma caminhada, se tiver 10 mil pessoas, a esquerda não bota 2 mil pessoas em caminhada em Brasília há muito tempo", afirmou. "Nós não podemos deixar a esquerda com a última palavra naquela palhaçada de artista de misturar temas para enganar o povo”, disparou Malafaia.

A “modéstia” do ato também pode ser observada em sua divulgação. O próprio Malafaia é quem mais tem falado sobre a caminhada em suas redes sociais. A manifestação foi citada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) nas redes, mas os demais membros da família do ex-presidente optaram pelo silêncio.

