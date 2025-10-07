TRE-PE reforça importância da biometria e alerta que mais de 1 milhão de eleitores ainda não têm cadastro

Com a digital do dedo cadastrada no sistema do TRE, o reconhecimento do eleitor é feito de forma automática na urna, dispensando a apresentação de documentos

Biometria é importante para as eleições (Foto: Wilson Dias- ABR)

Marcando o prazo de um ano para as Eleições 2026, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) reforça a urgência da realização do cadastro biométrico pelos eleitores pernambucanos antes do fechamento do registro, previsto para maio de 2026. Atualmente, de acordo com dados da Justiça Eleitoral atualizados até 30 de setembro, o estado possui 7.047.295 eleitoras e eleitores, dos quais 1.028.001 (14,59%) ainda não têm a biometria coletada.

O cadastramento biométrico é obrigatório para quem ainda não realizou o procedimento, de acordo com a Justiça Eleitoral. Nas Eleições de 2026, a votação será mais demorada, uma vez que o eleitor registrará seis votos para os cargos de: presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.

A identificação biométrica busca garantir segurança, agilidade e confiabilidade ao processo de votação. Com a digital do dedo cadastrada no sistema do TRE, o reconhecimento do eleitor é feito de forma automática na urna, dispensando a apresentação de documentos e reduzindo o tempo de espera nas filas.

A coleta da biometria também pode trazer benefícios adicionais, permitindo integração com outros serviços públicos, como os oferecidos pelo Governo Federal e o INSS.

Nos próximos dias o Tribunal divulgará um novo balanço com as cidades e faixas etárias com maior número de eleitores sem biometria coletada, além de novas ações de incentivo à regularização do cadastro em todas as regiões de Pernambuco.

As zonas eleitorais de Pernambuco realizam atendimento presencial através de agendamento pelo site https://www.tre-pe.jus.br.