Pernambuco propõe orçamento de 2026 com ampliação em investimentos

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado à Assembleia Legislativa prevê aumento de 27% nas verbas para obras e programas. A gestão da governadora Raquel Lyra destaca que o investimento em diversas áreas é prioridade para o próximo ano.

A audiência pública acontece nesta quarta-feira (6), às 14h30, no auditório Sérgio Guerra, na sede da Alepe (Foto: Divulgação / Alepe)

O governo de Pernambuco entregou, nesta sexta-feira (3), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026 à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com uma previsão de investimento de R$ 7,5 bilhões.

O valor, 27% maior do que a peça em vigor, faz parte do orçamento fiscal de R$ 60,4 bilhões, que abrange receitas e despesas da administração direta e indireta. A governadora Raquel Lyra (PSDB) destacou que a ampliação de recursos visa consolidar o desenvolvimento do Estado por meio de ações prioritárias.

Novos recursos

A proposta, elaborada pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE), projeta um orçamento total de R$ 62,3 bilhões para o próximo ano, um crescimento de 9,9% em relação ao de 2025.

O projeto também inclui a possibilidade de captar R$ 4,9 bilhões em operações de crédito, um reflexo da nota B+ de capacidade de pagamento (Capag), concedida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Áreas estratégicas

O orçamento prevê destinação de recursos para setores-chave da administração. A Saúde receberá R$ 13,2 bilhões, com R$ 7 bilhões direcionados a serviços de média e alta complexidade e assistência farmacêutica.

Para a Educação, serão alocados R$ 9,2 bilhões, enquanto a Segurança Pública terá R$ 5 bilhões. As áreas de Transporte e Saneamento contarão com R$ 2,4 bilhões e R$ 1,4 bilhão, respectivamente.

Justificativas da gestão

De acordo com a governadora Raquel Lyra, o plano é "recolocar o Estado em um ciclo de desenvolvimento". Ela ressaltou que a ampliação em investimentos visa atender demandas essenciais, como o acesso à água, o combate à fome, a melhoria dos índices de segurança e a oferta de serviços de educação e saúde.

O secretário da Seplag-PE, Fabrício Marques, reforçou que o orçamento de 2026 "garante o fortalecimento e a ampliação de políticas públicas" construídas com foco no desenvolvimento sustentável.