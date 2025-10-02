Crescimento no turismo impulsiona economia de Pernambuco

Pernambuco registra crescimento no número de viagens realizadas por seus residentes em 2024, superando os dados pré-pandêmicos, enquanto a finalidade profissional ganha espaço nas estatísticas de turismo local

Turismo (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O ano de 2024 registrou um aumento significativo nas viagens feitas por moradores de Pernambuco, com um total de 694 mil viagens. Os dados, revelados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, representam um aumento de 26,9% em relação às 547 mil viagens registradas em 2023. O desempenho também supera em 10,7% o patamar observado em 2019, antes da pandemia de covid-19.

Viagens em alta

A pesquisa aponta que a maioria das viagens tem finalidade pessoal. No entanto, o ano de 2024 se destacou pelo aumento da participação de viagens profissionais, que representaram 19,2% do total. Esse número é notável, especialmente após o ano anterior, 2023, ter sido o menos expressivo para esse tipo de deslocamento, com apenas 9,2%.

Variação de gastos

O levantamento também revelou variações no gasto médio diário por pessoa em viagens com pernoite em território nacional.

Em 2024, o valor em Pernambuco atingiu R$351, seguindo a tendência de recuperação vista desde 2023, quando o gasto foi de R$319. Apesar da recuperação, o valor ainda não alcançou o recorde de R$363 registrado em 2020. No ano seguinte, em 2021, o estado havia registrado uma queda significativa para R$278.

Brasil

No panorama nacional, os dados de 2024 indicam que o Distrito Federal liderou em gasto médio diário, com R$362, enquanto o Acre apresentou o menor valor, com R$88. A série histórica da PNAD mostra ainda que, em 2023, Alagoas foi o estado com maior gasto médio (R$380), e em 2020, o Maranhão teve o menor, com R$121.

O número médio de pernoites por viagem em Pernambuco também oscilou. Em 2024, a média foi de 7,6 noites, uma leve recuperação em comparação com a queda de 2023, que registrou 6,8 pernoites. O recorde do estado foi em 2021, com 8,8, superando 2020, com 8,3 pernoites por viagem.

A PNAD Contínua é uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que, em seu módulo de Turismo, busca quantificar os fluxos turísticos dentro do país e para o exterior. Os dados incluem informações sobre o número de viagens, motivos, destinos, meios de transporte e gastos médios dos viajantes.