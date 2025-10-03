Ferrari é multada em 10 mil euros por batida no box em Singapura; pilotos evitam atrito

Mecânicos da Ferrari e o piloto Charles Leclerc (LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)

O tumultuado segundo treino livre para o GP de Singapura, agendado para domingo, no autódromo de Marina Bay, vai custar caro para a Ferrari. A escuderia italiana foi multada em 10 mil euros (cerca de R$ 62,8 mil) nesta sexta-feira pouco depois de Charles Leclerc sair com imprudência do box e bater no carro de Lando Norris, da McLaren, obrigando-o a trocar o bico. Os pilotos evitaram atrito após o incidente.

Depois de duas longas bandeiras vermelhas, os pilotos estavam ansiosos para a saída dos boxes para os 15 minutos finais da atividade em Marina Bay e a autorização para a volta à pista acabou ocasionando o incidente, com Leclerc não vendo que Norris vinha rápido e acabou jogando-o à parede. Após investigação, os comissários culparam a Ferrari pela batida e optaram pela multa financeira.

Após o treino livre, os pilotos foram questionados sobre o ocorrido e evitaram achar culpados. Na verdade, Leclerc revelou que o mecânico da escuderia apenas o autorizou a sair do box, sem revelar que as McLarens vinham rápido.

"Falando com ele (mecânico), acho que houve um pouco de confusão com os dois McLarens saindo e parecia que eles estavam saindo ao mesmo tempo", disse Leclerc. "Então ele pensou que iriam sair um pouco mais devagar, então não recebi a mensagem para parar e, nesses tipos de casos, você meio que confia na equipe", explicou

O monegasco minimizou a batida. "Esse tipo de coisa acontece. E foi em um momento complicado porque, com todas as bandeiras vermelhas, todo mundo estava com muita pressa de sair e dar algumas voltas. É uma combinação de fatores, não é algo que você queira, mas essas coisas acontecem."

Apenas o quinto mais rápido no treino, Norris não culpou a batida e o tempo perdido para trocar o bico do carro como desculpa para o desempenho abaixo do esperado. Questionado posteriormente se o incidente afetou sua corrida, ele foi direto: "Não", disse, completando. "Mas quero dizer que custou um pouco de dinheiro à equipe, o que é uma pena."

"Foi apenas um dia difícil para mim, não me sentindo muito bem com o carro, sentindo falta de todas as sensações que tive aqui no ano passado (foi o vencedor, superando Max Verstappen. Temos muitas coisas para melhorar e apenas foi um dia ruim", avaliou.

