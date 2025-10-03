Com retornos de zagueiros, confira a provável escalação do Náutico contra o Guarani

O Náutico terá voltas importantes na visita ao Guarani neste sábado (4), às 17h, no Brinco de Ouro

Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, e auxiliar Guilherme dos Anjos (João Guilherme / CNC)

Para o duelo decisivo pelo quadrangular final da Série C, o Náutico poderá contar com retornos importantes dentro do seu elenco. As principais voltas acontecem no sistema defensivo, onde o Timbu terá os retornos dos zagueiros Carlinhos e Mateus Silva. O clube alvirrubro visita o Guarani neste sábado (4), às 17h, no Brinco de Ouro, em partida válida pela 5ª rodada do quadrangular de acesso.

Carlinhos voltará a ficar à disposição após ser ausência nos últimos três jogos com uma lesão na panturrilha. Mateus Silva, por sua vez, foi desfalque em duas oportunidades contra a Ponte Preta por uma questão contratual.

Com João Maistro tendo atuado em três das quatro partidas do quadrangular, é provável que seja mantido na equipe. Com isso, Hélio dos Anjos optaria por um dos dois retornos para formar a defesa, com Carlinhos levando vantagem na disputa.

Em compensação, a comissão técnica alvirrubra seguirá sem poder contar com o meia Patrick Allan, com um problema mais sério no joelho, e o atacante Vinícius, que ainda não se recuperou de uma lesão muscular de grau 1. Para os seus lugares, a tendência será a manutenção de Lucas Cardoso no meio de campo e Hélio Borges na beirada de ataque.

Quem também terá condições de jogo será o atacante Paulo Sérgio. O camisa nove já esteve disponível no último jogo contra a Ponte Preta, mas não chegou a entrar em campo. Se tiver condições de iniciar entre os titulares, Paulo disputa vaga com Bruno Mezenga e Samuel Otusanya.

Confira a provável escalação do Náutico:

Muriel, Arnaldo, João Maistro, Carlinhos (Mateus Silva) e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso; Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.