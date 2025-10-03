Viver
Rapper Diddy é condenado a 4 anos e dois meses de prisão
Diddy foi condenado por acusações de tráfico de pessoas com fins de prostituição
Publicado: 03/10/2025 às 18:21
Diddy está preso desde 16 de setembro, ele é acusado de tráfico sexual e agressão (foto: Divulgação)
O rapper e empresário musical Sean “Diddy” Combs foi condenado nesta sexta-feira (3) a quatro anos e dois meses de prisão por acusações de tráfico de pessoas com fins de prostituição.
A promotoria tinha pedido 11 anos de prisão para Combs, mas o juiz Arun Subramanian determinou uma sentença de 50 meses.
