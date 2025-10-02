Câmara do Recife aprova moção de repúdio à Parada da Diversidade de Pernambuco

Shows, performances drag e manifestações políticas reuniram milhares de pessoas na 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A Câmara do Recife aprovou, na terça-feira (30), moção de repúdio à realização da 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco, que ocorreu no último 14 de setembro, no Recife. O requerimento foi de autoria do vereador Fred Ferreira (PL).

Na justificativa do requerimento, o vereador alegou que o evento afronta "os princípios defendidos por grande parcela da população recifense".

"Devemos zelar pelos valores da família, da moral e dos bons costumes, fundamentos indispensáveis para a manutenção de uma sociedade equilibrada e comprometida com o bem comum", escreveu.

"Não se trata de negar a dignidade da pessoa humana ou a liberdade individual, mas sim de repudiar a instrumentalização de espaços públicos e recursos coletivos para promover pautas que conflitam com a preservação dos valores que estruturam a família, célula base da sociedade", ele acrescentou no texto.

Na mesma data, Fred Ferreira também conseguiu a aprovação de requerimento que concede voto de aplauso ao evento realizado no 7 de Setembro, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, por promover a mobilização cívica da população.

"No dia 7 de setembro, as pessoas foram às ruas pedir democracia, porque a gente sabe que o Supremo (STF) e a esquerda estão querendo tolher as pessoas de bem, que defendem a família e a fé", ele declarou durante a reunião ordinária da terça-feira (30).

Em aparte, a vereadora Cida Pedrosa (PCdoB) votou contrário aos dois requerimentos.

“Sobre a moção de repúdio, eu vou votar contra porque é absolutamente importante que a Parada da Diversidade leve às ruas as lutas da população LGBTQIA+, que é a população que mais sofre no Brasil. A Parada da Diversidade é essencial do ponto de vista daqueles que precisam publicizar as suas ideias, que precisam, antes de tudo, dar visibilidade às suas lutas”, ela destacou.

“Já sobre o voto de aplauso ao 7 de setembro eu também vou votar contra, não por conta do direito à mobilização, mas pelo que ela reivindica, porque essa mobilização reivindica anistia para os golpistas do 8 de janeiro e que Donald Trump permanecesse taxando o Brasil. E eu sou uma pessoa que defende a soberania nacional diante de qualquer luta ideológica, porque o Brasil tem que ser soberano e independente”, complementou.

A moção de repúdio foi aprovada por 26 votos a favor contra 6 contra.

Parada da Diversidade

Neste ano, a Parada da Diversidade funcionou em novo formato, sem o tradicional cortejo de trio elétrico e se concentrando na chamada "Arena da Diversidade", no Parque Dona Lindu. "A proposta é fortalecer ainda mais o sentido político e cultural da Parada", declarou Chopely Santos, organizadora do evento, na ocasião.

