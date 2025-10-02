Câmara aprova urgência de projeto que torna falsificação de bebida crime hediondo

Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara

Câmara dos Deputados (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (2), o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2307/07, que torna crime hediondo a falsificação de bebidas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

O tema tem sido objeto de discussão em razão da intoxicação por metanol depois do consumo de bebidas destiladas falsificadas — como gin, vodca e whisky. A situação já provocou internações graves, perda de visão e até mortes nos estados de São Paulo e Pernambuco.

Com informações da Agência Câmara.