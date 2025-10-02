° / °
Política
VOTAÇÃO

Câmara aprova urgência de projeto que torna falsificação de bebida crime hediondo

Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/10/2025 às 12:16

Seguir no Google News Seguir

Câmara dos Deputados/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Câmara dos Deputados (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (2), o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2307/07, que torna crime hediondo a falsificação de bebidas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

O tema tem sido objeto de discussão em razão da intoxicação por metanol depois do consumo de bebidas destiladas falsificadas — como gin, vodca e whisky. A situação já provocou internações graves, perda de visão e até mortes nos estados de São Paulo e Pernambuco.

Com informações da Agência Câmara.

Veja também:

Câmara , projeto
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP