Presidente da Câmara do Recife promulga criação do Dia do Combate à Cristofobia

O projeto estabelece o dia 5 de Junho com uma data para realização de eventos públicos de oposição a qualquer tipo de violência contra cristãos

Plenário da Câmara Municipal do Recife (Foto: Carlos Lima (CMR) / Assessoria )

O presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá, decidiu promulgar o projeto de lei aprovado no próprio Legislativo que cria o Dia de Combate à Cristofobia. A proposta tinha sido aprovada no dia 26 de agosto deste ano.

Neste caso, o PL foi encaminhado para o prefeito João Campos que poderia sancionar ou vetar o texto. Quando isso não ocorre, a CMR tem a prerrogativa da promulgação, ou seja, criação da lei.



O projeto, de autoria do vereador Alef Collins, estabelece que o Dia de Combate à Cristofobia acontecerá todos os anos na data de 5 de junho e prevê a realização de eventos públicos com o objetivo de “valorizar e divulgar Jesus Cristo e a Fé Cristã” e “ opor-se a qualquer tipo de violência contra os cristãos e aos abusos da Cristofobia.

Na justificativa do PL, o vereador descreve a Cristofobia como uma “aversão a Cristo e ao Cristianismo, expressada por meio de palavras, episódios de preconceito e discriminação, entre outros atos”.

O parlamentar ainda cita eventos que ele considera como exemplos de cristofobia.

“No Carnaval, por exemplo, vemos casos recorrentes de deboche a Jesus Cristo, como o que aconteceu em um Bloco Carnavalesco em Belo Horizonte, que representou um ato de intolerância religiosa e uma ofensa à Fé Cristã. Um outro caso ocorreu durante o desfile da Escola de Samba Beija-Flor, no Rio de Janeiro, cujo carro alegórico trazia a imagem do Cristo Redentor envolta em um saco de lixo”.

O projeto foi aprovado por 17 votos a favor e quatro contra.