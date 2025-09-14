Em novo modelo, Parada da Diversidade reúne milhares no Parque Dona Lindu

Evento deixou de lado os trios elétricos e concentrou programação na Arena da Diversidade

Shows, performances drag e manifestações políticas reuniram milhares de pessoas na 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, foi tomado por cores, música e celebração neste domingo (14), durante a 24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco. A organização deixou de lado o tradicional cortejo de trios elétricos e adotou um formato concentrado na chamada Arena da Diversidade, reunindo milhares de pessoas a partir das 8h.

Para receber o evento, o Dona Lindu teve ruas do entorno fechadas e recebeu reforço no policiamento, medida que garantiu segurança ao público que compareceu em peso e ocupou a Arena da Diversidade do início ao fim da programação.

Logo cedo, as performances drag animaram a Arena. DJ Cabeça, DJ Chell, Lilian Fonthinelly, Nega Jurema, Allura Nox, Fabiana Oliveira, Charlotte Delfina, Saiury Heiwa, Courtney, Diana Firce, BreG’Queens, As Frenéticas, Coco Fulô da Mata e Anderson Big Black deram o tom da celebração ao longo da manhã.

A dupla Mari & Rayane, a cantora de brega Dany Myller e a sambista Gabi do Carmo estiveram entre os nomes mais aguardados da grade, unindo forças em um espetáculo que fez da diversidade sua maior potência.