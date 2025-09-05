7 de setembro: Direita vai às ruas no Recife em ato em defesa do ex-presidente Bolsonaro

A mobilização acontece na Avenida Boa Viagem a partir das 14h com a presença de lideranças políticas do estado

Manifestação em defesa do ex-presidente Bolsonaro (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

Em meio ao julgamento dos réus do núcleo crucial da trama golpista, incluindo Jair Messias Bolsonaro (PL) e do pedido de anistia podendo ser pautado no Congresso Nacional, a direita de Pernambuco e do Brasil, vai às ruas neste domingo, 7 de setembro, Dia da Independência, em defesa do ex-presidente. O filho do ex-mandatário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), convocou os apoiadores de seu pai para o ato “Todos na Rua”. No Recife, o evento acontece na Avenida Boa Viagem, reunindo lideranças políticas do estado.

O deputado estadual Alberto Feitosa (PL) destacou a importância do ato, dias antes do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votar no julgamento que pode condenar Bolsonaro e reforçou o tom dos discursos do evento.

“Os discursos são os que já estamos fazendo, não reconhecendo o julgamento, chamando de "judiciamento", pedindo anistia, ampla, geral e irrestrita e fora Moraes. Sempre atacando a questão do Estado Democrático de Direito, a imparcialidade do Flávio Dino e do Zanin, pela ligação pessoal que têm com o Lula, e a própria orientação do Lula de ir para as ruas e fazer manifestações contra a anistia”, apontou Feitosa.

O vereador do Recife, Gilson Machado Filho (PL) também aponta a relação direta dos ministros com o atual presidente do país, afirmando que o julgamento é “certamente parcial" e que o Brasil vive um tempo em que a separação dos poderes “não vale mais de nada”.

“Um julgamento que era para ser imparcial, já tem uma cela reservada para o presidente Bolsonaro e eles atropelam qualquer tipo de defesa que o presidente possa ter. A gente tem um poder apenas governando o Brasil, que é o STF”.

Desde agosto em prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica, o ex-presidente não estará presente em nenhuma das manifestações pelo país. O julgamento de Bolsonaro e dos demais acusados chega à fase final na próxima semana, com os votos dos ministros da primeira turma na terça (09), quarta (10) e quinta (11) e com a sentença dos réus na sexta (12).

De acordo com o deputado estadual Alberto Feitosa (PL), o ato vai reunir lideranças do estado, desde os líderes de grupos de apoiadores, até parlamentares e ex-parlamentares da direita do estado.

“Vão estar todas as lideranças da direita. Desde aqueles que são líderes dos grupos de direita: Direita Bolsonaro, Bolsonaro Livre, como também as lideranças, como o ex-ministro Gilson Machado, deputados federais, deputados estaduais, vereadores que também estão muito atuantes, e tem um movimento muito interessante de advogado de direita”, detalha o deputado.

Feitosa expecta que mais de 100 mil apoiadores estarão presentes na concentração, incluindo caravanas vindas de diversos municípios pernambucanos.

“Agora estão vindo algumas caravanas que não vieram da outra vez, de Arcoverde, Petrolina, Surubim. Sirinhaém, Limoeiro, Cabo, Caruaru, e as pessoas vêm de forma voluntária, com os próprios recursos”.

Também já confirmaram presença no evento os deputados federais Pastor Eurico (PL), Clarissa Tércio (PP) e Coronel Meira (PL), os deputados estaduais Renato Antunes (PL), Júnior Tércio (PP) e Abimael Santos (PL); os vereadores Thiago Medina (PL) e Alessandro Sarmento (PL), entre outras lideranças.

Brasil

Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chamou os apoiadores de seu pai para as ruas em defesa do ex-presidente, para pedir a absolvição e “exigir o direito de votar” em Bolsonaro para presidente nas eleições de 2026.

O parlamentar, que critica o julgamento do núcleo crucial da trama golpista, fala que essa será a “última manifestação antes da farsa que o Alexandre de Moraes armou para condenar meu pai, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a 40 anos de prisão, mesmo sem ter feito absolutamente nada”.

Na gravação, Flávio também ressalta que cada vez que as pessoas vão para as ruas de verde e amarelo, “mais a política enxerga que os dias de Lula estão perto do fim” e que quanto mais brasileiros nas ruas, mais rápido irão conseguir aprovar a anistia no Congresso, "para começar a resgatar a nossa democracia".

Grito dos excluídos

No feriado da Independência do Brasil, sindicatos, organizações da sociedade civil e partidos políticos ligados à esquerda também realizam uma manifestação do Grito dos Excluídos.

No Recife, a 31ª edição do evento acontece às 9h, no Parque Treze de Maio, em Santo Amaro, na área Central, com o tema “A Vida em Primeiro Lugar”. O lema tradicional do evento é “Cuidar da casa comum e da Democracia é luta de todo dia”.

O movimento integra o Plebiscito Popular, com pautas como: Redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, e o fim da escala de trabalho 6×1; Justiça tributária: isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e aumento de alíquota para super-ricos.